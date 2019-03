Il giallo di Sonia, trovata morta in una casa non sua all’Aquila: “Era scomparsa da giorni”

(Di venerdì 8 marzo 2019)Trinetti, cinquantaquattrenne originaria della provincia di Teramo, è statamercoledì in una casetta di legno non di sua proprietà alla periferia dell’Aquila. Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta contro ignoti, per il reato di omicidio colposo, disponendo subito l’autopsia sul cadavere.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...