Il black-out in Venezuela non è un sabotaggio estero C' entrano gli amici del regime

Venezuela : blackout da oltre 15 ore : CARACAS, 8 MAR - Il blackout che ha colpito la rete elettrica di Caracas e di gran parte del territorio Venezuelano continua a non essere risolto, dopo più di 15 ore di interruzione del servizio, ...

Usa e Guaidò : blackout colpa di Maduro : 14.48 Gli Usa continuano il pressing contro il regime di Maduro, in Venezuela. In un tweet sul blackout in vaste aree del Paese, il segretario di Stato Pompeo scrive:"La mancanza di elettricità e la fame sono il risultato dell'incompetenza del regime di Maduro". "Niente cibo, niente medicine. Ora niente elettricità. Prossimo passo, niente Maduro" Gli fa eco il presidente ad interim Guaidò:"Caos e indignazione.Il blackout mostra l'inefficienza ...

Venezuela - blackout in tutto il Paese/ Maduro 'sabotaggio Usa' - Guaidò 'usurpatore!' : blackout in Venezuela, elettricità interrotta per diverse ore in gran parte del Paese: Nicolas Maduro si scaglia contro Donald Trump.

blackout per molte ore in Venezuela - Nicolas Maduro accusa gli Usa di "sabotaggio" : Il Venezuela è al buio, e non è solo una figura retorica. Durante le ore di punta della sera Caracas è rimasta senza luce e dalla capitale Il Blackout si è poi esteso, interessando altre aree del Paese. Nicolas Maduro incolpa l'opposizione accusandola di sabotaggio e attacca su Twitter "l'imperialismo Usa" artefice della "guerra dell'elettricità".La mancanza di elettricità ha causato tra l'altro il ...

Pompeo : blackout colpa del regime Maduro : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Il blackout che ha colpito vaste aree del Venezuela e soprattutto la capitale Caracas e "la devastazione di cui soffrono ogni giorno i venezuelani" "non dipendono dagli Stati ...

Venezuela - blackout a Caracas e in altre aree. Maduro : “Guerra elettrica Usa”. Pechino : “No a interferenze esterne” : Un blackout ha lasciato Caracas quasi completamente al buio dalle ore di punta di giovedì sera. La mancanza di luce si è poi estesa, interessando altre aree del Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro ha subito accusato gli Usa, parlando di “guerra elettrica annunciata e diretta dall’imperialismo statunitense contro il nostro popolo”. Mentre l’autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò su Twitter scrive: “È chiaro ...

blackout in Venezuela - la maggior parte del Paese al buio per ore : L'articolo Blackout in Venezuela, la maggior parte del Paese al buio per ore proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Venezuela - blackout a Caracas. Maduro : è sabotaggio : Ore di buio quasi completo a Caracas , dove un blackout ha lasciato la capitale Venezuelana senza luce durante le ore di punta della sera . Il blackout si è poi esteso, interessando altre aree del ...

blackout a Caracas. Maduro : è sabotaggio : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Ore di buio quasi completo a Caracas, dove un Blackout ha lasciato la capitale venezuelana senza luce durante le ore di punta della sera. Il Blackout si è poi esteso, ...

C’è stato un esteso blackout in Venezuela : Ieri pomeriggio l'elettricità si è interrotta per diverse ore, come non accadeva da tempo: il governo ha dato la colpa a un "attacco" esterno

Seregno : al via il piano straordinario sulle cabine elettriche contro i blackout : RetiPiù dalla prossima settimana inizierà il piano straordinario di sostituzione degli scomparti delle cabine che hanno lasciato Seregno al buio negli ultimi mesi in una lunga serie di blackout. ",; //...

Emergenza blackout a Modica : il sindaco ringrazia Enel : Emergenza blackout rientrata a Modica: il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ringrazia l’Enel per l'intervento che ha fatto rientrare i disagi

Omicidio Rozzano - il killer 'Ho avuto un blackout'/ Abusi sulla nipotina da 2 anni : Il killer autore dell'Omicidio di Rozzano durante l'interrogatorio "Ho avuto un blackout". Gli Abusi sulla nipote andavano avanti dal 2016

Call of Duty® : black Ops 4 — Annuncio ufficiale della prova gratuita di blackout [IT PC] : prova GRATIS LA MODALITÀ BlackOUT DI Call OF Duty®: Black OPS 4! La modalità Blackout di Call of Duty®: Black Ops 4 è in prova gratuita su Blizzard Battle.net®. I giocatori potranno provare gratis la celebre modalità battle royale attraverso l’applicazione Blizzard Battle.net Desktop dalle 19:00 CET del 17 gennaio fino alle 19:00 CET del 24 gennaio. La prova gratuita offre tutti i più recenti aggiornamenti alla mappa di Blackout, inclusa ...