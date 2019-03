Foggia | una donna accoltellata nell' androne di casa | è grave Fermata una persona

Foggia - una bomba da mortaio 'spunta' nei pressi della circonvallazione : arrivano gli artificieri dell'Esercito : Ordigno bellico recuperato oggi, alle porte di Foggia . Si tratta di una bomba da mortaio da 81 millimetri trovata al km 27.900 della circonvallazione cittadina. Sul posto, gli artificieri dell'...

Diventa padre a 93 anni nel Foggiano. La mamma è una 42enne sposata in Marocco : Diventa padre a 93 anni. Una storia che arriva da Orta Nova, in provincia di Foggia, dove vive il fabbro pensionato classe 1925 di Canosa di Puglia che il 13 febbraio scorso è Diventato padre di un bambino: la madre è una cittadina del Marocco di 42 anni. Il parto è avvenuto all'ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola tra la sorpresa di medici e infermieri che solo dopo il parto hanno capito che quell'uomo in compagnia ...

Foggia - a 9 anni muore strangolato da una corda. A dare l’allarme il fratellino : La tragedia a Orsara di Puglia: il bambino è stato ucciso dalla corda che chiude alcuni sacchi di iuta per le olive in un garage della famiglia. A trovarlo il fratello, di 14 anni

Bombe ai negozi di Foggia. Blitz con elicotteri - 15 arresti : “La mafia ha preso una bella botta” : Maxi operazione della Guardia di Finanza di Foggia a contrasto della criminalità organizzata. I fermati da militari, finanzieri e poliziotti che sono accusati di estorsioni, rapina, armi e tentato omicidio. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra ha definito quella foggiana una “mafia pericolosa, devastante che deve essere fermata e consegnata alla giustizia.Continua a leggere

Foggia - nel 2019 una bomba ogni 4 giorni : così i clan ci riprovano dopo gli arresti. “Vogliono far paura - ma ora è diverso” : Foggia ha tremato sette volte in un mese, un attentato ogni 4 giorni o poco più. La criminalità organizzata ha aperto una nuova stagione delle bombe dopo gli arresti che a fine novembre hanno portato in carcere i vertici dei clan della Società Foggiana. L’ultimo ordigno, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato piazzato davanti al punto vendita Euronics nella zona del Villaggio Artigiani: saracinesche divelte, infissi danneggiati e un ...

Diretta Carpi Foggia/ Risultato finale 0-2 - streaming video Dazn : decisiva una doppietta di Iemmello - Serie B - : Diretta Carpi Foggia streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live per la partita di Serie B, 20giornata , oggi 19 gennaio, .

Foggia - auto contro il palo della luce : una 15enne e un 17enne muoiono nello schianto : La macchina si è spaccata in due nell'impatto su una via di Cerignola: alla guida c'era un diciottenne che è rimasto illeso, ferita invece ma non in pericolo di vita un'altra ragazza che era con loro