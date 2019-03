Crisi in casa Roma | esonerato Di Francesco

Dritto e Rovescio - Del Debbio si libera delle piazze e si porta a casa lo scoop con Salvini che minaccia la Crisi di governo : [live_placement] Messo in soffitta dopo le ultime politiche con l'accusa di aver favorito i populisti, Paolo Del Debbio è tornato stasera con Dritto e Rovescio, che potremmo definire "un talk show del cambiamento", con tanto di scoop alla prima puntata, ovvero Salvini che minaccia la crisi di governo se non si farà la Tav.Via le piazze, via i toni urlati: Del Debbio stesso in studio sottolinea i cambiamenti rispetto al passato quasi a ...

Imprenditore esce di casa e si toglie la vita in azienda : “In Crisi per colpa dell’e-commerce” : Il 57enne Emanuele Vezù si è tolto la vita impiccandosi in azienda. Una tragedia che ha sconvolto familiari e amici che non sanno darsi una spiegazione. "L'azienda era in grave crisi economica per un cambiamento del mercato ma la situazione personale non era grave, lui però la viveva come un fallimento" hanno spiegato i familiari.Continua a leggere

Sulla Tav si rischia la Crisi di governo. Casaleggio la nega : Sulla Tav cade il governo? «Non sta a me dirlo. Non credo, però penso che la nostra base abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema». Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau ed eminenza grigia del M5S, ribadisce la linea Grillo sul no alla Torino-Lione (il garante venerdì ha decretato la “morte” della ...

Casaleggio : «Rischio Crisi sulla Tav? Non sta a me dirlo - ma non credo» : A un certo punto della frase, a margine della tappa barese del Rousseau City Lab, Davide Casaleggio fa cadere una frase sorprendente: «Se salta il governo sulla Tav non sta a me dirlo, non sta a me ...

Rimandata a casa quattro volte dall'ospedale - Cristiana muore per Crisi respiratoria : aveva 28 anni : Una 28enne, Cristiana Capecchi, è morta per una crisi respiratoria dopo essere stata Rimandata a casa per quattro volte dall'ospedale San Jacopo di Pistoia. La giovane, impiegata,...

Aria di Crisi in casa Kyenge : lei vuole il divorzio. Il marito : "Ecco la verità sulla fine del matrimonio" : L'eurodeputata del PD sostiene che il loro matrimonio sta per finire, quindi ognuno prenderà la sua strada : nella vita ed in politica. Secondo la Kyenge, non c'è molta sorpresa nello scoprire che ...

