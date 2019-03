Android 9 Pie è pronto ad arrivare su OnePlus 3 3T | probabilmente in beta

Declino finanziario di HTC - latita anche Android 9.0 Pie : Le cose non potrebbero andare peggio per HTC, in termini di utili e scarsa soddisfazione degli utenti per il ritardo grave con cui si sta gestendo l'omologazione all'ultima distribuzione Android 9.0 Pie, che non è ancora arrivata a bordo di alcun dispositivo del marchio. Come riportato da 'PhoneArena.com', a gennaio 2019 i profitti sono stati di appena 32.7 milioni di dollari, il 70% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A ...

Android 9 Pie tarda ad arrivare sui dispositivi di HTC - che nel frattempo ha registrato un altro record in negativo a febbraio : Android 9 Pie non è ancora arrivato su nessun dispositivo targato HTC, che nel frattempo continua a registrare un record in negativo dietro l'altro. L'articolo Android 9 Pie tarda ad arrivare sui dispositivi di HTC, che nel frattempo ha registrato un altro record in negativo a febbraio proviene da TuttoAndroid.

MX10 è un box TV molto interessante con Android 9 Pie e 4 GB di RAM - in offerta su eBay : Se cercate un box TV con Android 9 Pie e 4 GB di RAM, questo MX10 è sicuramente un'ottima soluzione a un prezzo davvero conveniente. L'articolo MX10 è un box TV molto interessante con Android 9 Pie e 4 GB di RAM, in offerta su eBay proviene da TuttoAndroid.

Arriva su Xiaomi Mi Max 3 la distribuzione Android Pie - in Italia : Da oggi i possessori Italiani dello Xiaomi Mi Max 3 avranno un motivo in più per apprezzare il loro dispositivo (che abbiamo avuto il piacere di recensire non troppo tempo fa): Android 9.0 Pie è finalmente disponibile per il terminale, con roll-out scandito dall'interfaccia proprietaria MIUI 10. Il pacchetto fa riferimento alla build MIUI V10.2.1.0.PEDMIXM, dal peso di 1.7GB (è consigliato scaricarlo sotto rete Wi-Fi). Tante le novità ...

Honor 8X - Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono Android 9 Pie con EMUI 9 in Cina : Qualche giorno fa Huawei ha reso disponibile l'aggiornamento ad Android 9 Pie per la gamma Mate 9 e Nova 2S in Cina e oggi altri tre dispositivi medio gamma del gruppo stanno ricevendo l'ultima versione di Android completa della più recente interfaccia EMUI 9. Gli smartphone in questione sono Honor 8X, Huawei Nova 3i (conosciuto altrove come P Smart Plus) e Huawei Mate 20 Lite. L'articolo Honor 8X, Huawei Mate 20 Lite e Nova 3i ottengono ...

Samsung Good Lock 2018 sarà compatibile con Android 9 Pie dall’8 marzo : Samsung Good Lock 2018 sarà aggiornato l'8 marzo, a meno di imprevisti, e risulterà finalmente compatibile con Android 9 Pie e Samsung One UI. Pronti a personalizzare il vostro Samsung? L'articolo Samsung Good Lock 2018 sarà compatibile con Android 9 Pie dall’8 marzo proviene da TuttoAndroid.

Dal 5 marzo il rollout dell’aggiornamento Android Pie per Samsung Galaxy Note 8 TIM in Italia : Abbiamo dovuto attendere circa una settimana, ma da oggi 5 marzo possiamo dire che volge ormai al termine l'attesa per tutti coloro che erano impazienti di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per tutti coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy Note 8 TIM nell'ultimo anno e mezzo. Dopo aver condiviso la news relativa alla distribuzione del pacchetto software qualche giorno fa per i modelli marchiati Vodafone e ...

Risvolto Samsung Galaxy S9 brand 3 Italia : Android Pie con XXU2CSB3 dal 5 marzo : Un dolce risveglio per tutti quelli che sono in possesso del Samsung Galaxy S9 brand 3 Italia, che potrebbero essersi imbattuti non appena aperti gli occhi con la notifica OTA dell'aggiornamento G960FXXU2CSB3, che sappiamo basarsi su Android 9.0 Pie. Il pacchetto è contraddistinto da CSC G960FCKH2CSB3 e CHANGELIST 15367606, ha una date build dell'8 febbraio scorso, e presenta la patch di sicurezza del mese appena conclusosi (fermo restando che ...

Il launcher di Sony Xperia 10 disponibile per tutti i Sony con Android 9 Pie e root grazie a un porting : Un membro della community di XDA Developers ha deciso di realizzare un porting del launcher pre-installato sul Sony Xperia 10. Ecco i dettagli L'articolo Il launcher di Sony Xperia 10 disponibile per tutti i Sony con Android 9 Pie e root grazie a un porting proviene da TuttoAndroid.

Addio definitivo all’aggiornamento Android Pie per Asus ZenFone 3 : le prospettive future : Da alcune ore a questa parte si è tornati a parlare dell'Asus ZenFone 3. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato puntualmente attraverso un articolo apposito, il produttore asiatico ha reso nota la lista dei device destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come si poteva facilmente immaginare, lo smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2016 non figura nell'elenco, con la conferma definitiva che gli ...

Servito in beta Android 9 Pie su Asus ZenFone Max Pro M1 - richiesta aggiornamento dal 1 marzo : Asus sa tenere fede alle sue promesse e oggi un nuovo device come l'Asus ZenFone Max Pro M1 inizia a ricevere Android 9 Pie. Certo, si sta parlando solo della beta dell'aggiornamento tanto atteso ma di natura pubblica e soprattutto propedeutica a quello che sarà poi il rilascio finale dell'update. L'annuncio del via alla beta per lo specifico dispositivo è giunto da Asus India. Per chi vorrà, da oggi 1 marzo, anche l'Asus ZenFone Max Pro M1 ...

LineageOS 16.0 abbraccia Android 9 Pie ed è già disponibile per vari dispositivi : disponibile finalmente LineageOS 16.0 basato su Android 9 Pie. La nuova versione della celebre custom ROM è già arrivata e disponibile per il download per un mucchio di smartphone. Chiuso invece il supporto alla vecchia LineageOS 14.1 L'articolo LineageOS 16.0 abbraccia Android 9 Pie ed è già disponibile per vari dispositivi proviene da TuttoAndroid.

ASUS annuncia gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie : ASUS non è certo famosa per la rapidità con cui aggiorna i suoi smartphone e tablet Android. Anche con l’ultima release sembra comportarsi allo stesso modo e annuncia i modelli che saranno aggiornati, ma senza fornire una data orientativa di rilascio come avvenuto con Samsung e i suoi dispositivi. È (Continua a leggere)L'articolo ASUS annuncia gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Huawei Mate 9 - P10 - Nova 2S - HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta : Android 9 Pie bussa alla porta di un mucchio di smartphone. La versione stabile con la EMUI 9.0 arriva sugli Huawei Mate 9 e sui P10, oltre che su Nova 2S, HONOR 9 e V9; la versione beta arriva invece per Samsung Galaxy A6 (2018), ma solo in Corea per ora. L'articolo Huawei Mate 9, P10, Nova 2S, HONOR 9 e V9 si aggiornano ad Android 9 Pie, Samsung Galaxy A6 (2018) si accontenta della beta proviene da TuttoAndroid.