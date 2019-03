Si suicida insieme al figlio di 3 anni, Kia trovata dal fratello: aveva solo 19 anni

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il dramma è avvenuto a Ipswich, in Regno Unito. Kamari, che avrebbe compiuto 3da qualche giorno, è stato curato dai paramedici, ma è morto sul posto. Un ragazzo di 17è stato arrestato e detenuto in custodia, ha detto la polizia del Suffolk; non sarebbe comunque sospettato di omicidio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...