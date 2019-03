Rimborsi INAIL per i lavoratori disabili

fondazioneserono

(Di giovedì 7 marzo 2019) Le imprese che assumonocontà e che effettuano interventi strutturali per l’adeguamento delle postazioni di lavoro, possono chiedere il rimborso fino al 60% della retribuzione effettiva corrisposta per un periodo non superiore ad un anno e le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo ha indicato l’nella circolare del 26 Febbraio 2019.Destinatari Gli incentivivengono applicati per la conservazione del posto di lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale. I datori di lavoro possono chiedere il contributoanche per le nuove assunzioni dicon l’obiettivo di attuare una parità di trattamento. Inoltre, vengono compresi anche igià, che a seguito di un aggravamento, anche soltanto funzionale, correlato a un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno ...

PaoloRoma : RT @PaoloRoma: Il #DiMaio si vanta della riduzione del costo dei premi #Inail, ma volutamente non narra che sono stati ridotti anche gli am… - PaoloRoma : Il #DiMaio si vanta della riduzione del costo dei premi #Inail, ma volutamente non narra che sono stati ridotti anc… -