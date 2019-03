Parma - Genoa | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...

Genoa - caso Lapadula : 'O va al Parma o sverna qui' - l'agente va su tutte le furie! : Il Genoa , come riporta Sky Sport , ha messo alla porta Gianluca Lapadula , con le parole di Perinetti : 'O va al Parma o resta qui a svernare'. A questa dichiarazione, l'entourage dell'ex Milan è andato su tutte le furie, con ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Rog obiettivo di mercato. Allo Schalke o tra Parma - Genoa e Fiorentina? : Fu pagato 13 milioni Dopo due stagioni e mezza, il croato Marko Rog potrebbe lasciare il Napoli. Non a titolo definitivo, almeno sembra. Ne scrivono Repubblica Napoli e Corriere dello Sport. Il Corriere ha un articolo da Firenze che comincia così: Un sudoku per solutori esperti, perche´ Marko Rog piace da tempo, ma per vederlo in viola servira` l’incastro numeri- co perfetto. Deve prima; 1) essere trovata l’intesa per almeno una cessione ...