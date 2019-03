Paese mio bello l' Italia che cantava e canta | quattro voci in una sabato 9 alla chiesa di

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non entusiasma - ma siamo leali. Più armi? Non è mio modello di Paese” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. E pure: “Se approvando questa legge si dice che si possono utilizzare di più le armi, questo non è il mio modello di Paese”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento bandiera del Carroccio in discussione in queste ore a Montecitorio crea malumori ...

Premio Strega specchio del PaeseIncarognito e senza meritocrazia : Negli altri Paesi sono solo premi, premi letterari e basta. Si vince, si perde, poi finisce lì. Rappresentano l’occasione per far emergere nuove voci, per cercare altri talenti, per aiutare quegli autori che non hanno avuto la fortuna che avrebbero meritato, per stimolare un dibattito intellettuale possibilmente privo di ipocrisie Segui su affaritaliani.it

Mahmood gela giornalista : 'Il mio Paese è l'Italia' - vecchio video diventa virale adesso : Mahmood è stato incoronato vincitore della 69^ edizione del Festival di Sanremo. Tra contenti e scontenti ancora oggi si parla della sua vittoria. In queste ore sul web è diventato virale un video in cui una giornalista fa una vera e propria gaffe nei confronti del cantautore italo-egiziano. L'intervista al rapper risale al mese di dicembre, ma è stata ripescata da alcuni utenti del web. Nel video pubblicato da qualche ora su Twitter si sente la ...

"Cosa ti manca del tuo Paese?" - Mahmood imbarazzato : "Il mio Paese è l'Italia" : Sta facendo il giro del web un'intervista fatta al rapper milanese qualche mese fa. Clamorosa la gaffe della giornalista

Calenda difende Conte : "Se chiamano burattino Premier del mio Paese mi incaz.." : A difendere il Premier Giuseppe Conte dall'attacco del leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt, che gli ha chiesto per quanto intende essere ancora il "burattino di Salvini e Di Maio", arriva inaspettatamente Carlo Calenda. L'ideatore del manifesto Siamo Europei che è stato adottato dal PD, parte proprio dal tweet di una esponente del Dem, Alessia Morani, sempre molto attiva sui social, che ha scritto, condividendo il video di ...

Calenda - a sorpresa difende Conte : 'Burattino al presidente del mio Paese mi fa inc*****e' : La politica non è una scienza esatta. Persino i numeri, a volte, vengono letti in maniera differente, a seconda di quello che è il punto di vista. Accade poi che lo stesso fatto possa essere analizzato sotto varie chiavi di lettura. E' accaduto, ad esempio, che il presidente del Consiglio italiano abbia subito un attacco netto da parte di un parlamentare belga di nome Verhofstadt che, senza troppi problemi, lo abbia definito il burattino di Lega ...

Berlusconi : ' M5s fa male al Paese - il mio gruppo ha perso ieri 100 milioni' : "ieri il mio gruppo ha perso più di 100 milioni in Borsa. Questo vuol dire che siamo tutti toccati, tutto ciò che fa il M5S al governo ha inciso drammaticamente sul Paese ". Lo afferma Silvio ...

Diciotti - Salvini : “Io come Berlusconi su giudici? No - è diverso. Non sono ministro che gratta ma difendo il mio Paese” : “sono accusato di reato di sequestro aggravato per il caso Diciotti? Non finiscono in galera gli spacciatori, ma un ministro che difende gli italiani. Io lo faccio e lo rifaccio, non c’è problema”. Così a Dimartedì (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la vicenda che lo riguarda sul caso Diciotti. E aggiunge: “Il Senato e gli italiani devono decidere se sto facendo qualcosa che è nell’interesse del popolo italiano o no. Non ho ...

Diciotti - Salvini insiste : “Sui barconi ci sono terroristi infiltrati - ho difeso il mio Paese” : Salvini si è difeso per il caso Diciotti a 'Di Martedì': "Ci sono segnalazioni precise che sui barconi si infiltrano spacciatori, delinquenti, terroristi. In Tunisia ci sono almeno 3mila combattenti islamici. Ad ogni barcone che arriva in Italia illegalmente dirò di no. Se per qualche magistrato è sequestro di persona per me è difendere i confini del mio Paese".Continua a leggere

Burkina Faso - il papà di Luca : 'Mio figlio rapito'. Paese nel caos - si dimette il governo : 'O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente': lo ha detto al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l'architetto di Vigonza , Padova, di cui non si hanno più ...

F1 - Alonso : «Fiero di quello che ho fatto per il mio Paese» : Lo vedo dalle tante persone che vengono a visitare il museo che ho aperto a Oviedo - ha aggiunto Alonso - adesso la Formula 1 è il secondo o terzo sport in Spagna per numero di appassionati, una cosa ...