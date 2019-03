Orologi | green is the new black

gqitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019) Voglia di riconnettersi con la natura: un sentimento che pervade ogni aspetto della vita quotidiana e che influenza molti dei prodotti che utilizziamo. A sorpresa, questa tendenza arriva a contagiare anche l'orologeria dove, improvvisamente tutto sembra dimostrare che «is the new».Montblanc 1858 KhakiIspirata allo spirito dell’esplorazione in montagna, la collezione 1858 richiama le atmosfere naturali con le sue casse in bronzo e i quadranti in una nuovissima tonalità verde cachi abbinati a cinturini Nato dello stesso colore. 40 mm per la versione automatica e 42 per il cronografo e per l'ormai iconico Geosphere, dedicato alla Seven Summit, la sfida mondiale di alpinismo considerata il Sacro Graal delle escursioni alpineMontblanc 1858 KhakiOris Aquis Date Il celebre diver della maison viene declinato con una cassa da 39,5 mm in acciaio: taglia più ridotta ...

