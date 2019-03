Oltre l' 8 marzo | un passo avanti

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna Oltre 21 p.c. imprese è rosa (2) : (AdnKronos) - Crescono invece le imprese femminili in quasi tutti gli altri settori del terziario, in particolare quelle che svolgono attività di Altri Servizi (Attività di servizi per la persona, Riparazione di computer e di beni per uso personale, Attività di organizzazioni associative), con 26 im

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna Oltre 21 p.c. imprese è rosa : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - Donne d’impresa crescono nella Città Metropolitana di Venezia. A fine 2018, sono infatti 22 in più le imprese femminili Veneziane iscritte al Registro della Camera di Commercio di Venezia Rovigo rispetto al 2017, per un totale di 13.735 imprese attive. A Rovigo le impre

'Oltre l'8 marzo' : calendario di eventi dedicati alla donna a San Michele : La cronaca nera, ci racconta, quasi ogni giorno di casi di stalking, minacce, percosse e violenze che portano alla morte. Episodi che, purtroppo, accadono in Italia, in Europa, nel Mondo. Giovedì 14 ...

8 marzo - Coldiretti Umbria : Oltre 5000 donne in agricoltura. 'Rosa' 1 impresa agricola su 3 : Il ruolo delle donne nei campi sempre più rilevante: le opportunità della multifunzionalità , UMWEB, Sono circa 5600 le imprese femminile attive in agricoltura in Umbria, 4358 nella provincia di ...

Assemblea di Oltre 150 lavoratori venerdì ad Arquata per lo sciopero generale del 15 marzo : ... in forte crisi ormai da 11 anni e determinante per la crescita del Paese, volano per l'economia e l'occupazione italiana".

"Oltre l'otto marzo" - doppio spettacolo al Teatro Sociale di Valenza per la Giornata internazionale della donna : Da allora la compagnia è impegnata in letture itineranti, in locali tradizionali ma non solo, in spettacoli di beneficenza, e si dedica alla raccolta di storie della "vecchia Valenza" per donarle ...

Concorso Dsga : presentate Oltre 102 mila domande - data prova pre-selettiva in GU a marzo : Ieri, 28 gennaio 2019 è stato l'ultimo giorno utile per poter inoltrare la domanda di partecipazione al Concorso per la selezione di 2004 Dsga, direttore servizi generali e amministrativi presso scuole statali di ogni ordine e grado. Secondo i primi dati diffusi, le regioni che hanno inviato il maggior numero di domande sono state in primis la Campania (20.143), seguita dalla Lombardia (12.885) e dalla Sicilia (10.695), ciò dovuto anche al fatto ...