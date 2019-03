Nintendo Labo | Kit VR è ufficiale | ha una data di uscita e porta la realtà virtuale su

Nintendo annuncia il Labo Kit VR : Il Nintendo Labo: Kit VR, disponibile dal 12 aprile, introdurrà una nuova dimensione in Nintendo Laboper Nintendo Switch, fondendo l’innovativo gameplay fisico e digitale di Nintendo Labo con un’esperienza di realtà virtuale semplice e facile da condividere. Nintendo Labo: Kit VR è il quarto kit della serie Nintendo Labo, che fornisce gli strumenti per montare creazioni di cartone chiamate Toy-Con e usarle in ...

Possibile collaborazione tra Microsoft e Nintendo : In questi giorni Nintendo ha fatto parlare molto di sè, a causa dell’addio dell’ormai ex numero uno Reggie Fils-Aime, in favore di Doug Bowser. Ma questa notizia sembra essere passata già in secondo piano, a causa di recenti e forti rumors riguardanti la possibilità che i giochi Xbox potrebbero essere indirizzati sulla console Nintendo. Ci potrà essere quindi, la possibilità che giochi, in precedenza esclusivi Xbox, potranno girare ...