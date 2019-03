Nanga Parbat | avvistate due sagome Nardi e Ballard | ore di angoscia | vicini

Dispersi sul Nanga Parbat - individuate due sagome con il telescopio : Dalle osservazioni con un telescopio dal campo base del Nanga Parbat, alla ricerca di Daniele Nardi e Tom Ballard, sono state individuate due sagome sulla parete Diamir. Lo riferisce su Facebook lo staff di Nardi. A breve sarà effettuata una ricognizione in elicottero lungo la via Mummery «per la valutazione ravvicinata di alcune immagini». Da ques...

Ricerche Nanga Parbat - Ancora nessuna notizia di Nardi e Ballard : tutto rimandato a domani : Stop alle Ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat in Pakistan, domani però si ricomincia a piedi ed in elicottero ' Le Ricerche continueranno domani mattina '. È quanto scrive in un ...

Nanga Parbat : interrotte le ricerche - nessuna traccia di Nardi e Ballard : Ancora una volta nessuna traccia e sono passati più di 10 giorni dall’ultimo contatto. Di Daniele Nardi e Tom Ballard, sul Nanga Parbat, non ci sono segni lungo la via dello Sperone Mummery. L’alpinista spagnolo Alex Txikon e la sua squadra hanno ripreso le ricerche dopo giorni di stop a causa delle condizioni meteo e dei costi. Hanno esplorato la via Kinshofer, una delle vie più percorse e attrezzato con corde fisse. Anche da qui con via ...

Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat - tutte le incognite delle ricerche : L'alpinista italiano è disperso sulla "montagna assassina" da più di una settimana: le spedizioni di soccorso non hanno...

Dispersi sul Nanga Parbat - domani l'ultimo tentativo. Poi le ricerche saranno sospese : Ancora un sorvolo di qualche ora domani mattina poi le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat saranno sospese. Ora l'ultima luce ha lasciato il campo base e fino al crepuscolo l'...

Dispersi sul Nanga Parbat : “è finita” - si concludono senza esito le ricerche di Nardi e Ballard : Conclusa, purtroppo, senza esito la complessa e lunga operazione di recupero dei due alpinisti Dispersi sulla parete Diamir. “Adesso è finita”, queste le parole che l’alpinista Alex Txikon ha espresso dopo l’ultima ricognizione con l’elicottero e con i droni sul Nanga Parbat alla ricerca di Daniele Nardi e Tom Ballard. Le numerose valanghe di domenica 24 febbraio e le forti nevicate hanno reso impossibile il ...

"STOP RICERCHE PER DANIELE NARDI"/ Pakistan "fatto tutto possibile sul Nanga Parbat" : Stop RICERCHE per DANIELE Nardi e Tom Ballardi: Pakistan chiude i soccorsi sul Nanga Parbat, le speranze crollano. L'ultimo report e i risultati vani

Dispersi Nanga Parbat - fonti Pakistan : stop a ricerche Nardi e Ballard - : Il segretario del Club Alpino del Paese ha fatto sapere che è stato fatto tutto il possibile per i due alpinisti, Dispersi da oltre una settimana. Stamattina l'ultimo tentativo dello spagnolo Alex ...