ilfogliettone

(Di giovedì 7 marzo 2019) Un tradimento da parte del coniuge, anche se causa grandi sofferenze, non da' diritto a undanni. Lo ha sancito la Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo che aveva citato in giudizio l'ex moglie e il suo presunto amante, nonche', per "mancata vigilanza", la societa' datrice di lavoro di cui questi ultimi erano dipendenti. Il ricorrente affermava che, dopo la scoperta della relazione extraconiugale - che gli era stata confessata (e poi smentita) dalla coniuge dopo la fine del loro matrimonio - soffriva di un disturbo depressivo cronico, per cui aveva diritto a unpari a oltre 14 mila euro, sia per il danno alla salute che per quello morale. Gia' in primo grado e in appello, la sua istanza era stata rigettata: i giudici della Corte d'appello di Roma lo avevano anche condannato a risarcire per "lite temeraria" il presunto amante della ex moglie.La terza ...

ilfogliettone : Marito tradito, niente risarcimento per le 'corna' - - taetata_ : RT @btssgalaxy__: jinyoung is shaking perché il suo pupillo l'ha tradito con il marito e il figlio - robbygiusti : La moglie di Riccardo Fogli avrà tradito veramente suo marito ? -