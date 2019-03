La raccolta fondi per aiutare il senzatetto generoso era una truffa | sperperati 400 mila

Una donna e un senzatetto hanno ammesso di aver organizzato una falsa raccolta fondi di 400mila dollari : Una donna statunitense e un senzatetto hanno ammesso di aver organizzato una falsa raccolta fondi che raccolse 400mila dollari. La donna, Katelyn McClure, e quello che al tempo era il suo fidanzato, Mark D’Amico, si erano inventati una storia per mettere in

Figlio di 6 anni muore di cancro - mamma sperpera al gioco 115mila euro della raccolta fondi : Nonostante la generosità dei tanti che avevano donato per le cure del piccolo, il bambino era deceduto nel gennaio scorso. Si è scoperto che dopo la morte la mamma aveva intascato il restante dei soldi raccolti e li aveva sperperati la gioco d'azzardo online. La polizia britannica ha sottolineato però che il reato della donna non ha influito sul trattamento del piccolo.Continua a leggere

Alessio Rocchetti - paralizzato dopo una caduta in vacanza : parte la raccolta fondi : Il ragazzo di 24 anni lo scorso luglio precipitò dal castello di Santa Barbara ad Alicante. Da quel giorno si trova...

Alpinista disperso - gli amici di Nardi lanciano una raccolta fondi per le ricerche : Il Pakistan ha richiesto un pagamento anticipato per gli elicotteri. "Vogliamo aiutare la sua famiglia". Il fratello Claudio: "Noi investiamo tutti i nostri risparmi, speriamo di riportarli a casa"

Risparmio gestito - raccolta fondi positiva per 600 milioni a gennaio : E' positiva per 600 milioni la la raccolta netta dei fondi aperti nel mese di gennaio . E' quanto rivela lì'ultimo rapporto Assogestioni sul Risparmio gestito. Includendo il segmento dei mandati, il ...

Rimini - la prof è malata di cancro : gli studenti lanciano una raccolta fondi : Una raccolta fondi per Luisa Stracqualursi. La cinquantenne è una ricercatrice in Statistica all’Università di Bologna che sta combattendo da tempo contro un cancro infiltrante al seno, in stadio avanzato. Le terapie disponibili in Italia però non hanno arrestato la progressione della malattia e per darle una speranza servono le terapie note come ”CAR-T” che usano direttamente cellule immunitarie del paziente, terapie che in Europa ...

Roma - rubata bici a bimbo malato Appelli sul web e raccolta fondi : Oltre novemila condivisioni in poche ore. Poi altre ancora. La storia della bicicletta del piccolo Giorgio commuove e mobilita. Una bici speciale con un motorino elettrico e pedali che simulano il ...

Vela – raccolta fondi al Circolo Velico Ravennate grazie alle opere di Gino Frittelli : Vela e sociale. Il Circolo Velico Ravennate e A.M.A. La Vita raccolgono fondi grazie alle opere di Gino Frittelli E’ in programma per il week end un interessante momento socio-culturale organizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la ONLUS A.M.A. La Vita e il Gruppo Vela Uomo A-mare. Tra le 10 e le 17.30 di domenica 3 marzo, infatti, presso la Sala Minardi del sodalizio bizantino sarà attiva una mostra dedicata alle ...

Rubati i pc a scuola - i genitori organizzano una raccolta fondi per ricomprarli : Rubati i pc nelle scuole di Cologno, i genitori si mobilitano per garantire il regolare proseguimento delle lezioni. Succede a Cologno Monzese. Rubati i pc nelle scuole Nella notte tra il 21 e 22 ...

Salviamo Patrick : la raccolta fondi per donare una nuova speranza al giovane che combatte contro un raro tumore : Patrick è una ragazzo di origine polacca, ma è stato ormai adottato da Bologna, la città in cui vive da anni. La sua fidanzata Luciana lo descrive come un "ragazzo solare, sempre di buon umore, il gentiluomo che ti apre lo sportello della macchina per farti accomodare, uno sportivo sempre carico di energie". Poco più di un anno fa le cose nella sua vita sono cambiate: dal gennaio 2018 Patrick Majda combatte contro un ...

Un “Pronto Soccorso” per le emergenze emotive : al via la nuova raccolta fondi di Bicocca Università del Crowdfunding : Mens sana in corpore sano, dicevano i latini. Una massima fatta propria anche da Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con una laurea in Psicologia Clinica conseguita presso l’Università di Milano-Bicocca, che, partendo dall’assunto secondo cui il benessere della psiche è tanto importante quanto quello del corpo, ha dato vita al “Pronto Soccorso Psicologico”, un progetto innovativo che intende offrire in ...

raccolta fondi per i Leoni Sicani - acquisto carrozzina da hockey. Sostenuta da Fondazione Vodafone : Fin dalla loro costituzione, i Leoni Sicani si sono posti un obiettivo ben preciso: tirare fuori i ragazzi da casa che convivono con una disabilità, attraverso lo sport quale strumento di ...