Handanovic e la difesa reggono | Brozovic tradisce dal dischetto | Inter sprecona a

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019)e lal’urto dell’Eintracht,fallisce un’occasione d’oro dal: Francoforte-finisce 0-0. Ritorno in salita per i nerazzurri Dopo la due giorni di Champions League, il giovedì, come sempre, è il giorno dedicato allo spettacolo dell’Europa League. Mal digerito il ko della Roma nella giornata di ieri, quest’oggi tocca ae Napoli scendere in campo per tenere alto l’onore (e il ranking) dell’Italia in Europa. Nerazzurri primi a scendere in campo nella delicata trasferta di Francoforte, dalla quale escono con uno 0-0.AFP/LaPresseUn risultato che all’apparenza non sembrerebbe poi così negativo, ma che non lascia tranquilli i nerazzurri in vista del ritorno.che gioca un buon primo tempo ma fallisce l’occasione d’oro di segnare un gol importantissimo in ...

Pfme1966 : Alla fine c’è tanto rammarico. Rigore sbagliato ???? promossi #Handanovic #Skriniar e #DeVrij per la difesa… - Salvato53666324 : @FBiasin Abbiamo ballato più di una volta anche in difesa ci ha salvato handanovic - AlessioNisolo : 1. Salve @GruppoEsperti come dovrei schierare per ottenere la porta inviolata tra Handanovic, Meret e Sepe? 2. Per… -