Commercio | Istat | vendite gennaio in ripresa

finanza.lastampa

(Di giovedì 7 marzo 2019) Avvio d'anno moderatamente positivo per ilal dettaglio italiano. L', a2019 stima, per le, un aumento congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume. La ...

likenews3 : Istat: commercio al dettaglio + 0,5% a gennaio 2019 - Giadajo2 : @marattin Probabilmente sì. I dati estrapolati da agenzia dogane e monopoli non corrispondono a realtà e è dimostra… - ALisimberti : RT @istat_it: Commercio estero extra Ue: a gennaio 2019 esportazioni +5,9% importazioni -2,6% su mese, saldo commerciale -578 milioni #ist… -