Berlusconi | noi al governo con Salvini I numeri ci sono Se no subito al voto

Berlusconi : Putin è il più democratico - la Russia si unisca a noi : "Vladimir Putin è il più rispettoso, il più colto e anche il piu' democratico. Tutto il contrario di quello che si legge e di come viene dipinto sui mezzi di comunicazione occidentali. Oggi vedete tutti cosa sta succedendo tra l'Europa e la Russia, con la Federazione Russa condannata a pagare sanzioni. Dobbiamo andare in Europa per far sì che che la Russia si unisca a noi perché è un paese occidentale ormai, ...

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : "Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...". Il punto più basso : dopo 3 giorni di silenzio, Luigi Di Maio esce allo scoperto e annuncia la rivoluzione del Movimento 5 Stelle: al governo per 5 anni, nonostante tutto, e una svolta radicale a livello locale. "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverr

Di Maio : "Il governo durerà 5 anni Noi unico argine a Berlusconi" : "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo governo durerà... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : "La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi" : "Non credo che la Lega abbia la vocazione al suicidio". Con queste parole Silvio Berlusconi smonta le indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini non sarebbe intenzionato ad allearsi con Forza Italia alle prossime politiche. In una intervista al Corriere della Sera il Cavaliere, dopo aver sottolineato che "i rapporti personali (con il leader del Carroccio, ndr) sono buoni come sempre, ispirati alla lealtà reciproca anche quando siamo in ...

Berlusconi : «La Lega senza di noi alle Politiche? Non credo vogliano suicidarsi» : Il leader di Forza Italia: «Con Salvini buoni rapporti, ma la sua alleanza con i 5 Stelle non può durare. Siamo in recessione, le infrastrutture sono bloccate, il risparmio degli italiani si erode, gli investitori se ne vanno: è la realtà che pone un ultimatum»

