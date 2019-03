8 Marzo | Coldiretti | “Mimose e fiori per 1 donna su 3”

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) Mimose eper quasi 1su 3 (34%). E’ quanto emerge da una rilevazione on line dellain occasione della festa dell’8sui regali più popolari per il tradizionale appuntamento che celebra la forza e il ruolo del mondo femminile nella società.Se il 31% degli italiani ha scelto le mimose – sottolinea la– un altro 3% si è orientato su altrimentre un 21% ha scelto dolci, cioccolatini e altri doni. C’è pero’ un consistente 45% che ha deciso di non regalare nulla, nonostante la forza celebrativa di una giornata che risale al 1908 quando un gruppo di operaie decise di scioperare per vedere riconosciuti i loro diritti, mentre è dal 1946 – spiega la– che in Italia le mimose sono state scelte come il simbolo dell’8grazie anche alla loro capacità dire in anticipo rispetto alla primavera astronomica.Quest’anno – sottolinea ...

