Tav | Salvini | Stasera si decide? Il forse non c' è

Tav - vertice decisivo a palazzo Chigi : l'ultimatum di Salvini a Di Maio e Toninelli : È il vertice decisivo sulla Tav e sul futuro del governo quello in corso a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - Conte : “Speriamo di farcela stasera o avanti a oltranza. Di Maio e Salvini si siedano al Tavolo in modo responsabile” : La visita in Serbia, poi il ritorno a Roma, direzione Palazzo Chigi. Per il vertice cruciale sul Tav: fare (e se sì, come) l’opera oppure fermare tutto. Quale sarà la strada che prenderà il governo non è nota, di certo una decisione va presa. E anche in fretta. Lo sa bene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che da Belgrado annuncia: “Prenderemo il tempo che ci occorre anche se in fretta. Confidiamo di prendere questa ...

Tav - Salvini : Italia deve andare avanti : 11.48 "C'è bisogno di infrastrutture. Io ragiono con tutti ma l'Italia deve andare avanti, non può andare indietro". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, a margine dei festeggiamenti degli 80 anni dei Vigili del fuoco. "Io ho le idee chiare, aspetto di confrontarmi con gli altri", "una risposta definitiva" -aggiunge- ci sarà "certamente entro venerdì, non so se stasera o domani, ma entro venerdì".

Scanzi : “Tav? Secondo me si farà. Lessico di Salvini è orrendo ma buona parte della sua azione è la stessa di Minniti” : “Tav? La mia sensazione crescente è che la faranno, perché la Lega non può dire di no e perché, al tempo stesso, il M5s è in una sorta di cul-de-sac, per cui è costretto a tirare avanti con questo governo”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Il M5s, purché vada avanti questo governo, è anche costretto ad accettare tanti rospi da ingoiare, per via ...

Governo a rischio sulla Tav - Conte blinda Toninelli. Salvini insiste : “Va fatta” : La mossa di Luca Zingaretti ha irrigidito Matteo Salvini. Nel primo giorno da segretario del Pd è volato a Torino e ha sfidato il leader leghista sul suo terreno, sui ceti produttivi e quella parte dell’opinione pubblica che vede nei 5 Stelle il freno allo sviluppo e alla crescita economica. Il nuovo leader dei Democratici dice subito un Sì netto e...

Tav - Di Maio e Salvini restano distanti : Un’ora appena per uscire da Palazzo Chigi come erano entrati: sulla Tav Salvini e Di Maio non trovano l’intesa. Lo certifica lo stesso premier Giuseppe Conte al termine del vertice...

Tav - mozione di sfiducia per Toninelli da Pd e FI. Conte 'In dirittura d arrivo'. Salvini 'Aspetto decisione finale' : Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,30, riunione con i tecnici a oltranza. Credo una scelta entro venerdì', ha detto il premier. ...

Tav - Di Maio e Salvini tengono il punto : ... no convinto dei 5 Stelle -al vertice era presente anche il ministro Danilo Toninelli- a mettere la parola fine a un'opera da sempre invisa al mondo grillino. Di Maio, viene riferito all'Adnkronos, ...

Legittima difesa - Tav - Salvini e Toninelli : i voti incrociati che fanno tremare il governo : Marzo ad alta tensione per l'esecutivo gialloverde: decisioni da prendere e votazioni da superare in Parlamento per...

Conte : "Sulla Tav decisione entro venerdì" Salvini : domani attendo la risposta finale : Sia Conte che Salvini non sono preoccupati sulla tenuta del governo per la Torino-Lione. Da mercoledì via ai tavoli tecnici "a oltranza". Opposizione sul piede di guerra: per Zingaretti c'è "l'arroganza di chi va avanti senza una visione del futuro".