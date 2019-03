Come ha fatto Kylie Jenner a diventare la miliardaria più giovane al mondo 

agi

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Kylie Jenner è la più giovane 'self-made' miliardaria al mondo. A 21 anni vanta un patrimonio di 1 miliardo di dollari messo su soprattutto con la sua linea di cosmetici Kylie Cosmetics. Un brand che le ha permesso non solo di costruire una fortuna, ma anche di scrollarsi di dosso l'etichetta di “sorella di Kim Kardashian”.La giovanissima imprenditrice si piazza ‘solo' al 2.057esimo posto dell'ultima classifica di Forbes pubblicata martedì, ma quanto a età strappa il primato a Mark Zuckerberg che aveva guadagnato il suo primo miliardo all'età di 23 anni (ne compirà 35 a maggio).Da star dei reality a imprenditrice Nata a Los Angeles il 10 agosto del 1997, Kyle Jenner si fa conosceremodella e personaggio televisivo. La notorietà arriva con il reality show in onda su E! A passo con le Kardashian che documenta la vita della ...

