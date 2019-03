Londra | i tre pacchi sospetti erano bombe | Francobolli con la scritta

Londra - i tre pacchi sospetti erano bombe <br> Francobolli con la scritta "Love” ed "Eire" : Tutto comincia con i tre pacchi sospetti recapitati oggi a Londra in uffici degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo. I tre pacchi erano piccole bombe. La polizia dopo la loro scoperta, avvenuta nel giro di poche ore, aveva già parlato di fatti potenzialmente legati tra loro per indagini concentrate su un probabile movente terroristico. Gli artificieri dopo aver aperto i pacchi hanno messo in sicurezza degli ordigni di ...

Tre pacchi bomba nella metro e negli aeroporti di Londra - si indaga per terrorismo. Non ci sono feriti : La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo ...

