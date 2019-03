Dimissioni Di Francesco | tecnico della Roma pronto alla clamorosa scelta?

serieanews

(Di martedì 5 marzo 2019)DI– Momento decisamente difficile per la. È di pochi giorni fa la cocente e pesante sconfitta per 3-0 nel DerbyCapitale contro gli acerrimi rivaliLazio. Se ciò non bastasse a rendere alta la tensione in casa giallorossa, domani la squadra di Eusebio Diè attesa a un …L'articoloDi? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

MariucciaMarras : @ilRomanistaweb @OfficialASRoma @Teleradiostereo ecco cosa ho letto su - MarydauriaMaria : Champions League, vigilia di Porto-Roma. A rischio la panchina di Di Francesco (di Maria D'Auria) - LuRock64 : @mauromaurizmab Forza Roma per domani e sempre ma domani sera noi veri romanisti dobbiamo tifare come pazzi poi Gio… -