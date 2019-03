Corona contro la Rodriguez | ' Finge di essere quella che non è'

Isola dei Famosi 2019 - il duro sfogo di Alba Parietti contro Fabrizio Corona : L'opinionista sui social: "Corona? Insopportabile e offensivo".

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Fabrizio Corona : “Ho mal di stomaco. La volontà di ferire Riccardo Fogli mi ha lasciato l’amaro in bocca” : “Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta“, inizia così un lungo post-sfogo su Instagram di Alba Parietti: l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto commentare così il videomessaggio di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli nella puntata di lunedì sera. “Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma ...

Fabrizio Corona contro Belen Rodriguez : “Fingi di essere quello che non sei e mostri una vita che non vivi” : Il video messaggio in cui Fabrizio Corona ha rivelato a Riccardo Fogli che il presunto tradimento della moglie Karin Trentini andrebbe avanti da 4 anni, facendo piangere l’ex cantante dei Pooh, ha tenuto banco nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e ha indignato molti, tra cui anche Belen Rodriguez. “Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più ...

Isola - Fabrizio Corona contro Belen : 'Fingi di essere quello che non sei' : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. L'argomento più discusso della serata è stato quello che ha visto Riccardo Fogli al centro di una vicenda piuttosto spiacevole: il presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Quest'ultima si era recata sull'Isola la scorsa settimana per avere un chiarimento con il marito e smentire il tutto. Durante la trasmissione di ieri, Fogli ha ricevuto un video messaggio da parte di ...

Isola dei Famosi 2019 - Cristiano Malgioglio ed Eva Henger contro Fabrizio Corona in difesa di Riccardo Fogli : Riccardo Fogli, ieri, dopo il video messaggio di Fabrizio Corona, ha ricevuto una serie di attestati di stima da parte del mondo dello spettacolo. Le celebrities, sui social, hanno espresso massima solidarietà per il trattamento ricevuto dall'ex cantante dei Pooh dall'ex re delle paparazzate sul presunto tradimento della moglie, Karin Trentini. Isola dei Famosi 14, Belen Rodriguez difende Riccardo ...

Belen si scaglia contro l'intervento di Corona all'Isola dei famosi : 'Che vergogna' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la nuova puntata dell'Isola dei famosi, dove abbiamo visto che si è tornato a parlare del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli nei confronti del cantante. La scorsa settimana il naufrago dell'Isola aveva ammesso di non voler credere a questi rumors riportati in tv e sui giornali ma stavolta a prendere la parola è stato Fabrizio Corona, che ieri sera è intervenuto con un video ...

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli : 'Siamo tutti cornuti - tua moglie ti tradisce' : Era il confronto più atteso di questa ottava puntata dell' Isola dei Famosi 2019 che abbiamo seguiro in diretta su Leggo.it è finalmente è arrivato. Riccardo Fogli e Fabrizio Corona si sono scontrati ...

Jeremias e Belen contro Corona? I fratelli Rodriguez stanno con Fogli : Jeremias e Belen contro Fabrizio Corona: i Rodriguez prendono le difese di Riccardo Fogli Jeremias e Belen si sono schierati. Dopo aver ascoltato le parole di Corona, i fratelli Rodriguez hanno detto la loro sull’affaire che ruota attorno al matrimonio di Riccardo Fogli e Karin Trentini. A quanto pare, i due argentini non hanno assolutamente […] L'articolo Jeremias e Belen contro Corona? I fratelli Rodriguez stanno con Fogli proviene ...

Belen Rodriguez contro Corona e l'Isola dei Famosi : «Che schifo - non si gioca con la vita degli altri» : L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2019, ha una spettatrice d'eccezione: Belen Rodriguez. La bella argentina ha tifato per tutta la puntata che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it...