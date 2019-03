L’unico pallone buono a Cristiano Ronaldo gliel’ha dato Malcuit

ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2019) Verrebbe da chiedersi, se la Juventus il 12 marzo dovesse essere eliminata dall’Atletico Madrid, fino alla fine della stagione cosa farà oltre a pettinar le bambole con 16 punti di vantaggio sulla seconda classificata? Cosa terrà sulla corda, lui, animale da Champions cui il campionato sta stretto vista l’infinità di titoli vinti in tutta Europa?La tristezza di CR7 Ieri il campionissimo portoghese è stato autore di una delle partite più anonime della sua permanenza italiana. Se non fosse stato per l’intuizione che ha cambiato la partita, che poi intuizione non è perché uno come lui vive per andare su tutti i palloni possibili egliene ha regalato uno, sarebbe stata una trasferta da dimenticare.è apparso isolato poco e male servito. Più impegnato a pressare i portatori di palla del Napoli che a lanciarsi palla al piede verso la porta avversaria. ...

