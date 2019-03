Ambiente | Ue | Macron propone una banca europea per il clima

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019) E’ tempo di creare una “per il”: e’ una delle proposte contenute nella lettera rivolta ai popoli europei dal presidente francese, EmmanuelObiettivo, per il leader di Parigi, dev’essere quello di finanziare la transizione ecologica in Europa.anche una forza sanitariaper “rafforzare i controlli” degli alimenti. Per, l’Ue deve inoltre “dimezzare” il consumo di pesticidi entro il 2025 e auspica una “valutazione scientifica indipendente delle sostanze pericolose per l’”.L'articolo, Ue:unaper ilMeteo Web.

RbBenzi : Fazio incredibilmente intervista Macron a Versailles. Tradotto: Parigi ha bisogno di un ambiente non ostile per con… - CGavinana : RT @CGavinana: #Ambiente La tendenza del #governo Giallo/Verde è chiara: aumentare le #accise sui #carburanti, e soprattutto del gasolio, c… -