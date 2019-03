Alfa Romeo Tonale | a Ginevra il c-SUV

Alfa Romeo - La nuova Suv compatta si chiamerà Tonale - VIDEO : Alfa Romeo Tonale: sarà questo il nome della nuova concept di Suv compatta che la Casa del Biscione svelerà in anteprima mondiale nella giornata d'apertura del Salone di Ginevra. La conferenza stampa in cui sarà presentata la nuova sport utility elettrificata è in programma per domani, martedì 5 marzo, alle ore 11. Elettrificata. Uno scatto rubato allo stand ginevrino dell'Alfa Romeo e pubblicato sulla pagina facebook del designer Alessandro ...

Alfa Romeo C-SUV : la concept si chiamerà Tonale e sarà ibrida plug-in [FOTO] : Un’immagine rubata dallo stand FCA presente a Ginevra ci regala alcuni interessanti indizi sul futuro C-SUV Alfa Romeo Dallo stand FCA che sta per essere allestito al Salone di Ginevra – in programma dal 7 al 17 marzo – è stata diramata in rete una foto “rubata” che ci regala qualche indizio sull’atteso Alfa Romeo C-SUV pronto ad essere svelato sotto forma di concept car. Nello stand allestito su vede la scritta Tonale che ...

Alfa Romeo - il nuovo sport utility compatto si chiamerà Tonale : Il nuovo suv compatto di Alfa Romeo ha un nome: si chiama Tonale e sarà presentato sotto forma di show-car all’imminente Salone di Ginevra, che aprirà i battenti al pubblico il 7 marzo ma domani verrà inaugurato dalle giornate dedicate alla stampa. Trattasi di un modello estremamente atteso, che aprirà nuove prospettive commerciali al brand del Biscione: per vederlo nelle concessionarie bisognerà attendere il 2020. A confermare il nome è lo ...

Alfa Romeo Giulietta Super Launch Edition : i segreti della nuova versione [FOTO e PREZZO] : L’allestimento speciale dedicato alla Giulietta rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort dell’offerta Alfa L’Alfa Romeo Giulietta Super rappresenta la miglior espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle ...

Tatiana Calderón Test Driver Alfa Romeo Racing anche nel 2019 : Alfa Romeo Racing is delighted to announce that the team will continue the collaboration with Tatiana Calderón as Test Driver in 2019. After making her debut behind the wheel of a Formula One car in Mexico City in 2018, the Colombian Driver completed another two full days of Testing at Fiorano Circuit a few weeks […] L'articolo Tatiana Calderón Test Driver Alfa Romeo Racing anche nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Test Barcellona – Raikkonen analizza la prova dell’Alfa Romeo : “non abbiamo spinto a fondo - ma c’è potenziale per fare bene” : Raikkonen poco soddisfatto dell’ultima giornata di Test a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo comunque convinto del buon potenziale della propria monoposto Ultima giornata di Test sul circuito di Barcellona piuttosto amara per l’Alfa Romeo. Lo Testimonia il 9° posto di kimi Raikkonen che, in giornata, ha causato la bandiera rossa che nella sessione mattutina ha costretto a far andare ai box i piloti con qualche minuto ...

Auto - arriva l’odiata ecotassa : quali sono i modelli Alfa Romeo - Fiat e Jeep interessati dal balzello : Scopriamo quali sono i modelli dei tre brand del Gruppo FCA colpiti da questa ennesima tassa Il primo marzo è scatta l’ormai tristemente famosa ecotassa voluta dal Governo che si abbatte sui modelli di nuova immatricolazione che superano la soglia di 160 grammi/km di emissioni di CO2. Vi proponiamo ora un elenco dei modelli firmati Alfa Romeo, Fiat e Jeep che risultano interessati da questo ennesimo balzello che colpisce il settore ...

Alfa Romeo - notizia shock : cancellate cancellata la produzione delle sportive 8C e GTV : La terribile decisione sarebbe dovuta ad una diminuzione degli investimenti di FCA nel nostro Paese Dopo la recente notizia relativa al debutto dell’inedito C-SUV targato Alfa Romeo fissato per l’imminente Salone di Ginevra 2019, arriva un vero fulmine a ciel sereno per gli appassionati del marchio. secondo l’ultimo report degli analisti di AutoForecast Solutions datato 18 febbraio, il Gruppo FCA avrebbe cancellato per 3 nuovi modelli ...

F1 - il borsino dopo i Test di Barcellona. Ferrari e Mercedes favorite - Red Bull vicina - Alfa Romeo possibile rivelazione : Ferrari o Mercedes, Mercedes o Ferrari. dopo i grandi duelli nei due campionati precedenti, sembra inevitabile che anche il Mondiale di Formula Uno 2019 ruoterà attorno alla sfida tra la scuderia di Maranello e le Frecce d’argento. Come si è visto anche nei Test di Barcellona, infatti, SF90 e W10 sembrano venire da un altro pianeta rispetto a tutti i rivali, anche pensando ad una Red Bull che, tuttavia, è cresciuta notevolmente rispetto a ...

F1 - l’Alfa Romeo Racing riparte da… Tatiana Calderon : la colombiana sarà collaudatrice per il 2019 : Il team di Hinwil ha deciso di affidare il ruolo di collaudatore per il 2019 alla colombiana, entusiasta per questa opportunità Il ruolo di collaudatore in Alfa Romeo sarà affidato a Tatiana Calderon nel corso del Mondiale 2019, come rivelato dalla scuderia sui propri canali ufficiali. Photo4/LaPresse Entrata a far parte del team nel 2017 come development driver, la colombiana ha effettuato anche alcuni test con la C32 del 2013, ...

Alfa Romeo Racing<br> - Tatiana Calderon confermata come collaudatrice : L'Alfa Romeo Racing ha annunciato oggi di aver prolungato il contratto di collaborazione con Tatiana Calderon: la giovane pilota colombiana coprirà ancora il ruolo di development driver nel team di Hinwil.Non solo simulatore. Tatiana ha guidato per la prima volta la Sauber di Formula 1 durante un evento promozionale all'autodromo Hermanos Rodriguez, in Messico, lo scorso anno. Poi ha avuto anche l'occasione di girare a Fiorano su una C32 del ...