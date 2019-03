Pallavolo | Serie A1 femminile | Conegliano batte Scandicci | colpo per Monza a Cremona

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Pallavolo - Serie A : si ferma a 9 vittorie la striscia di Milano - la Powervolley sconfitta da Trento : La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata del 74° campionato italiano di Pallavolo Superlega Credem ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : niente da fare per Brescia - Busto Arsizio si impone 3-0 e sale al quarto posto : La Unet E-Work Busto Arsizio si aggiudica il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e sale al quarto posto La Unet E-Work Busto Arsizio fa valere la legge del PalaYamamay nell’anticipo televisivo della 22^ giornata di Samsung Volley Cup: davanti alle telecamere di Rai Sport le farfalle si aggiudicano con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e riconquistano ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai cede al Piacenza - la capolista si impone con un netto 0-3 : Nella gara di oggi, al di là del risultato e dei valori in campo, gli azzurrini hanno provato a tenere testa ai propri avversari senza però riuscirci Nulla da fare per il Club Italia Crai, che nell’anticipo della nona di ritorno ha dovuto cedere alla capolista Piacenza per 0-3 (19-25, 22-25, 24-26). Nella gara di oggi, al di là del risultato e dei valori in campo, gli azzurrini hanno provato a tenere testa ai propri avversari, riuscendoci ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : si torna in campo per la 22ª giornata - tutte le gare in programma : UYBA-Banca Valsabbina è l’anticipo live su Rai Sport, domenica su LVF TV la quinta sfida stagionale tra Imoco e Savino Del Bene, èpiù Pomì-Saugella per il quarto posto Dopo una settimana di grandi emozioni europee per le squadre italiane, nel fine settimana torna di scena lo spettacolo della Samsung Volley Cup con le gare della 22^ giornata. Una delle protagoniste dell’anticipo televisivo di sabato sera alle 20.30 sarà proprio ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : test impegnativo per il Club Italia Crai - azzurrini impegnati con la capolista Piacenza : Nella nona giornata del campionato di Serie A2 maschile, gli azzurri di Monica Cresta se la vedranno con Piacenza Per la nona giornata della Serie A2 Credem Banca, sabato alle ore 17, il Club Italia Crai sarà impegnato nel duro impegno contro la capolista Piacenza. Gli azzurrini si presentano alla sfida di sabato pomeriggio reduci da una sconfitta esterna contro Cantù, che al di là del risultato negativo ha lasciato comunque qualche buona ...

Pallavolo – La Serie A femminile si conferma ai vertici europei : tre italiane ai quarti in Champions - e non solo : Tre italiane ai quarti di Champions League, Busto Arsizio e Monza sognano le finali di Cev e Challenge Cup: la Serie A femminile si conferma ai vertici europei Tre squadre ai quarti di finale di Champions League, una in semifinale di CEV Cup e una in semifinale di Challenge Cup. La stagione europea dei team di Serie A1 femminile è finora entusiasmante, senza precedenti. Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : prova del nove per la Revivre Axopower - domani la sfida con Calzedonia Verona : Sarà una sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come quella milanese e veronese L’arena dei leoni è pronta: domani sera, alle ore 18.00 con diretta tv su Raisport, la Revivre Axopower Milano sarà impegnata nel ventiduesimo turno di campionato contro i padroni di casa della Calzedonia Verona. All’AGSM Forum sarà sfida ad alta quota tra due delle formazioni più in forma del girone di ritorno come ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : si gioca l’ottava giornata di ritorno - il Club Italia Crai sfiderà Cantù : La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica Per l’ottava giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato in Lombardia, dove domenica alle ore 18 (diretta Lega Volley Channel) affronterà la Libertas Brianza Cantù. La gara in questione metterà di fronte due formazioni separate da sei punti in classifica; con gli uomini di Cominetti che si trovano al quinto ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : match complicato per la Banca Valsabbina - al PalaGeorge arriva la Pomì : Dopo il turno di riposo la Banca Valsabbina va all’attacco delle forti casalasche che viaggiano nei piani alti della classifica Secondo derby lombardo consecutivo per la Banca Valsabbina Millenium. Nella ventunesima giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1, le Leonesse bresciane sfideranno, domenica 24 febbraio (ore 17) al PalaGeorge di Montichiari, l’E’più Pomì Casalmaggiore. Dirigeranno Maurizio Canessa e ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Scandicci blinda il terzo posto - Imoco e Igor difendono il primato : Sorpasso UYBA e Pomì, in due in quarta posizione. Cuneo da Play Off, Zanetti ko La Savino Del Bene Scandicci reagisce al ko di Cremona e blinda il terzo posto della classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile al termine della 20^ giornata. Le toscane di Carlo Parisi battono in rimonta la Saugella Team Monza e salgono a quota 42 punti, quattro in meno della coppia di testa formata da Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Club Italia Crai ko a Busto Arsizio - la Unet E-Work si impone 3-0 : Partita a senso unico quella disputata al Palayamamay, dove le padrone di casa non lasciano scampo alle azzurrine Il Club Italia Crai torna a mani vuote dal Palayamamay: le azzurrine cedono 3-0 (25-20, 25-14, 25-14) contro la Unet E-Work Busto Arsizio nella settima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Assente Elena Pietrini per un risentimento alla schiena, il tecnico Massimo Bellano fa tornare in campo nella massima Serie ...

Pallavolo - Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai sorride - Cisano Bergamasco ko 3-1 : CRONACA " Per quanto riguarda le scelte iniziali, il coach Monica Cresta ha optato per il sestetto composto da Salsi in palleggio, Stefani opposto, Mosca e Cianciotta in mezzo, Recine e Motzo ...

Pallavolo – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai sorride - Cisano Bergamasco ko 3-1 : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ritrova la vittoria superando 3-1 Cisano Bergamasco Al rientro dalla sosta dettata dalle finali della Coppa Italia della settimana scorsa, il Club Italia Crai torna alla vittoria superando Cisano Bergamasco per 3-1 (25-21, 25-23, 22-25, 25-22). Un successo importante sotto diversi punti di vista quello di questa sera, ma soprattutto sotto il profilo psicologico. Infatti, gli azzurrini erano ...