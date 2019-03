' Il cuore oltre l' ostacolo' Macron parla italiano e chiude le polemiche con l' Italia

Che tempo che Fa - l'intervista di Fazio a Macron col "cuore oltre l'ostacolo" : Alle 21.01 è andata in onda l'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, registrata qualche giorno fa. Da subito si è parlato del suo rapporto tra Francia e Italia:"Molteplice. Come per molti francesi è stato scoprire la storia, capire il Paese e la nostra civiltà insieme all'Italia: il bambino che viene portato a Roma, l'adolescente portato in Toscana, che scopre il Rinascimento. E quello più personale, la mia passione per il ...

"Perché c'è tutta questa paura, anche in Italia, che è sempre stata un paese aperto? Perché gli arrivi dei migranti sono stati troppo consistenti, ed è mancata la solidarietà dell'Europa". Emmanuel Macron intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato di Europa e migranti, puntando il dito contro gli errori commessi. "C'è la stessa paura anche in Francia, e quindi siamo stretti tra

