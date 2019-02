Pronostici Serie A | i consigli di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019)A – Si torna di nuovo in campo per la 26^ giornata del campionato diA, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo importante indicazioni. Nel primo match l’Inter dovrò vedersela sul campo del Cagliari, trasferta difficile per gli uomini di Spalletti con la qualificazione in Champions che è a serio rischio. Programma scoppiettante nella giornata di sabato, il Parma deve mettere alle spalle il momento di difficoltà ed affronta in trasferta l’Empoli, il continua la corsa anche al terzo posto e dovrà vedersela con il Sassuolo. Derby di Roma che non ha bisogno di presentazioni, nel lunch match della domenica il Torino affronta il Chievo. La Sampdoria sul campo della Spal, scontro salvezza tra Udinese e Bologna, il big match è tra Napoli e Juventus.A EMPOLI-PARMA 2 – Il Parma non sta attraversando un ...

SerieA : La 25ª giornata di #SerieATIM si aprirà con #MilanEmpoli! Quali sono i vostri pronostici per questo turno? ??… - redapiw : Pronostico Cagliari-Inter, anticipo serale in Serie A di oggi 01/03/2019. Leggi la nostra scommessa per questa sfid… - BetItaliaWeb : Pronostico Cagliari-Inter, anticipo serale in Serie A di oggi 01/03/2019. Leggi la nostra scommessa per questa sfid… -