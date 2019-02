Primarie Pd Obiettivo | un milione

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019)per ledel Partito democratico? Un'alta partecipazione. Lo hanno sostenuto i candidati alla segreteria dem Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti durante il confronto su Sky Tg24. Per il segretario uscente e per il governatore della Regione Lazio il proposito è chiaro: arrivare a undi votanti o, possibilmente, superarlo."Io penso che dobbiamo lottare perché si arrivi almeno aldi persone. Non riguardano solo noi tre, o i nostri militanti. Sonoper l'Italia", ha detto Nicola Zingaretti. Si aspetta una grande partecipazione all'appuntamento del 3 marzo anche Maurizio Martina: "La mia previsione è che verrete stupiti tutti dalla partecipazione. Arriveremo a undi persone".Non dà cifre precise Roberto Giachetti: "Non mi aspetto nessun numero. Lavoro perché la partecipazione sia ...

