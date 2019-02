Iliad | Ho e Tre | offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019 Il confronto

I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre : Il completamento dei lavori sulla rete unica Wind Tre si rivelerà utile anche per Iliad e per i clienti del quarto operatore mobile italiano. L'articolo I clienti Iliad trarranno benefici dalla rete unica Wind Tre proviene da TuttoAndroid.

Tormentata estensione di copertura per Iliad : problemi a Prato - ulteriori noie a Treviso : Si torna a parlare di Iliad e dei grossi problemi che la compagnia telefonica sta incontrando in giro per l'Italia, in riferimento ad un argomento delicato come quello delle antenne proprietarie, che per forza di cose ha ed avrà degli effetti sul fronte copertura. Emblematica sotto questo punto di vista la situazione che si è venuta a creare a Treviso, come del resto avrete intuito anche dal nostro aggiornamento di qualche settimane fa.

5G in Italia : ecco com'è organizzato con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad e Fastweb : Sono cinque gli operatori che si stanno impegnando nel 5G in Italia ossia TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad e Fastweb. Questo pokerissimo delle telecomunicazioni si era aggiudicato i lotti a disposizione nella gara ad asta per le frequenze chiusasi lo scorso ottobre. E lo Stato poteva considerarsi soddisfatto, visto l'incasso totale superiore ai 6,5 miliardi, ben […]

In 1 anno a picco le tariffe TIM - Vodafone e Wind Tre grazie ad Iliad : La risposta di TIM, Vodafone, Wind e Tre all'avvento di Iliad in Italia è stata evidenti: un po' tutti gli operatori nazionali hanno abbassato il prezzo medio delle proprie tariffe, come riportato anche da 'UniversoFree.com'. Stando ad un confronto realizzato da 'facile.it' e pubblicato sulle pagine di 'La Stampa' in edizione cartacea per quel che riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, le tariffe sono scese dal 22%

Tre promozioni Vodafone con pubblicità ingannevole : stavolta vince Iliad : Ci sono alcuni dettagli da prendere in esame oggi 15 febbraio, in merito alla solita disputa tra Vodafone e Iliad. A quanto pare, infatti, l'operatore rosso sarebbe finito al centro di una nuova "denuncia" da parte del brand transalpino, ormai deciso a ribattere colpo su colpo alle diverse accuse giunte dai propri competitor in questo mesi. Come si potrà notare dal nostro approfondimento odierno, dunque, Vodafone deve fare i conti con un'altra

Sempre più complesso il discorso copertura per Iliad : problemi anche a Treviso a febbraio : Una vera e propria battaglia quella che Iliad in primis, ma anche altri gestori, si apprestano a vivere a Treviso. Dopo il nostro ultimo punto della situazione risalente a fine gennaio sulla questione dell'installazione di nuove antenne (lo potete approfondire qui), oggi 14 febbraio tocca analizzare le nuove problematiche che i principali operatori si apprestano ad affrontare nella cittadina veneta. Realtà in cui i brand in questione stanno

Tre Play 50 Unlimited disponibile a 6 - 99 euro per chi proviene da Iliad e operatori virtuali : Oggi terminano le offerte ricaricabili di Tre Italia Play 30 Unlimited e Play 30 Plus mentre rimane disponibile Play 50 Unlimited. Ecco i dettagli

Migliori offerte telefoniche di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina tutte le Migliori offerte telefoniche degli operatori telefonici italiani in […]

Iliad : la rete unica WindTre raggiunge ulteriori 22 città - tra cui Milano e Bari : Uno dei problemi principali che ha riguardato Iliad sin dal lancio è la ricezione non ideale in molte zone d'Italia: come sappiamo l'azienda francese poggia la sua ricezione sulla rete WindTre, che rispetto a quelle di Tim e Vodafone, è sicuramente meno affidabile. Ecco perché tanti utenti, che inizialmente hanno deciso di dare fiducia alla nuova azienda di telefonia mobile, hanno dovuto necessariamente ritornare ai loro precedenti gestori. Ma

Perdite Vodafone - TIM e Wind Tre : durissimo il colpo di Iliad : Proprio non ce la fanno Vodafone, TIM e Wind Tre a non perdere terreno sotto i colpi di Iliad: un nuovo report di Mediobanca, come potete voi stessi osservare dal grafico in basso, definisce i valori dell'ARPU (ricavi medi per ogni cliente) dei vari provider nazionali, da cui possiamo constatare il calo cui è stato soggetto l'indice quest'anno rispetto al quinquennio 2013-2017. Fino ad ormai due anni fa, Vodafone deteneva una maggioranza

Iliad ha fatto perdere 300 milioni di Euro agli altri operatori - mentre cala l'ARPU : Iliad ha contribuito a generare perdite per oltre 300 milioni di Euro agli altri operatori in Italia, in un settore che vede ricavi in calo e un generale abbassamento dei prezzi.

Impattante Android Q su SIM Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad : le limitazioni degli operatori : Android Q sarà rivoluzionario per le SIM degli operatori mobili italiani Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad e anche quelle degli altri vettori extra-nazionali. Grazie al prossimo aggiornamento, potranno essere abbinate alle schede telefoniche determinate limitazioni, non poco impattanti sull'esperienza d'uso degli utenti finali. Come sottolinea la fonte 9to5Google, proprio con l'aggiornamento Android Q generale e le varie personalizzazioni

Corner Iliad anche nei Carrefour : ecco i primi cinque - mentre vengono coperte tre nuove province : Cresce la presenza di Iliad in Italia con l'installazione di Simbox in diverse zone del territorio: approdano in cinque ipermercati Carrefour

Il mercato italiano di rete mobile per AGCOM : Iliad sopra il 2% - Wind Tre in calo : L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo.