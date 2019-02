“Hey Shawty” il nuovo singolo di Biondo da domani in radio e in digitale

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dopo l’ottimo riscontro di “Vodka” e di “Tokio Hotel”, da venerdì 1 marzo sarà disponibile ine su tutte le piattaforme digitali, ildiestratto dal suo ultimo lavoro discografico “EGO”, pubblicato lo scorso novembre su etichetta Sony Music.La giovane promessa della scena Rnb italiana, reduce dalla partecipazione al 69° Festival di Sanremo nella serata dei duetti al fianco di Einar, propone un brano accattivante e dal ritmo trascinante, caratterizzato da una particolare cura alla produzione dei suoni.Inparla d’amore e lo fa in modo introspettivo, scavando nel proprio ego e partendo da scene vissute in prima persona, per consegnare ai suoi ascoltatori il racconto di una storia consumata. La delusione per una relazione giunta al termine si mescola qui a nuove consapevolezze e prese di coscienza, di una realtà che adesso si ...

