F1 | Test Barcellona 2019 | risultati e classifica dei tempi 28 febbraio | Leclerc e la

F1 - Risultati Test Barcellona 2019 : Leclerc stampa il miglior tempo - Ferrari veloce sul passo - poi si ferma nel finale : Si è rivelata quanto mai intensa e indicativa la settima, e penultima, giornata dei Test riservati alla Formula Uno 2019 di Barcellona. Ancora una volta Ferrari e Mercedes hanno confermato di disporre di vetture decisamente competitive, mentre il colpo di scena di questo giovedì si è rivelato l’incidente occorso a Pierre Gasly. Il francese della Red Bull, infatti, a metà pomeriggio, è andato a sbattere violentemente in ingresso di curva 9, ...

La Ferrari di Leclerc in Testa a Barcellona : “sensazioni ottime - scommetterei su una vittoria a Melbourne” : Charles Leclerc ha chiuso i test odierni in quel di Barcellona davanti a tutti con la sua Ferrari che sembra trasmettergli ottime sensazioni Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. Il neo Ferrarista ha parlato dopo i test odierni, dimostrandosi molto soddisfatto di ...

F1 – Test Barcellona - terminata la terza giornata : Leclerc impressiona ma si ferma nel finale - Mercedes nascosta [TEMPI] : Il pilota della Ferrari fa segnare il miglior tempo nella terza giornata, conclusa con un problema tecnico a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Albon e Norris dietro il monegasco, Mercedes nascosta Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di Test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. La SF90 dell’ex ...

F1 – Hamilton ed il suo aiutante speciale : il bull dog di Lewis a Barcellona Testa gli pneumatici ai box [VIDEO] : Il bull dog di Lewis Hamilton dà spettacolo ai box durante i test di Formula Uno a Barcellona: Roscoe testa le gomme Durante le sfiancanti giornate di test i piloti di Formula Uno si concedono anche dei momenti di svago. Questo è proprio il caso di Lewis Hamilton che, durante la terza giornata di prove sul circuito di Barcellona, ha portato con sé Roscoe, il suo bull dog. Il cane ha ‘testato’ gli pneumatici del campione del ...

F1 – Test Barcellona - Bottas mette Hamilton nel mirino : “so che posso batterlo. La Ferrari? E’ molto forte” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista per svolgere il programma pomeridiano stilato dalla Mercedes Mattinata di riposo, pomeriggio di lavoro per Valtteri Bottas in questo Day-3 della seconda sessione di Test a Barcellona. Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di indossare tuta e casco, soffermandosi sulle potenzialità della Ferrari e sui suoi obiettivi ...

F1 – Test Barcellona - che paura per Gasly : la Red Bull del francese contro le barriere in curva 9 [FOTO] : Il pilota francese ha perso il controllo della sua monoposto e si è schiantato contro le barriere in curva 9 Brutto incidente per Pierre Gasly nel corso del pomeriggio della terza giornata di Test a Barcellona, il francese ha perso il controllo della sua RB15 e si è schiantato contro le barriere in curva 9. Nessuna conseguenza per il pilota, che è sceso autonomamente dalla vettura per essere poi trasportato al Centro Medico, come da ...

Test F1 Barcellona - Bottas : 'Posso stare davanti a Hamilton' - : ... ci sono cose che posso fare meglio e se riesco a tirare fuori la miglior versione di me potrò anche essere davanti a Lewis , l'ho già fatto e so come si fa, ma so anche che non è una scienza esatta, ...

F1 Test Barcellona : Leclerc è al comando : Rimane ancora indietro Lewis Hamilton, che ha girato in 1'18" circa, impegnato in pista con una mescola più dura: per il campione del mondo la mattinata si chiude con l'ottava posizione. Nono George ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc si scatena con la Ferrari! Hamilton caterpillar con le gomme C2 : Dopo aver perso praticamente un’intera giornata di lavoro a causa dell’incidente di Sebastian Vettel avvenuto ieri mattina, la Ferrari ha risposto nel migliore dei modi con uno scatenato Charles Leclerc in vetta alla classifica al termine della sessione mattutina del day-7 dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona. Il monegasco della Rossa, all’ultima occasione utile per prendere confidenza con la vettura prima ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 28 febbraio. Charles Leclerc in vetta davanti ad Albon ed a Norris. Hamilton ottavo : E’ Charles Leclerc il pilota più veloce della sessione mattutina della terza giornata dei Test collettivi sul tracciato di Barcellona. Il pilota della Ferrari, con l’apporto delle gomme C5, ha firmato il miglior crono di 1’16″231 sfiorando il primato della pista in qualifica di Lewis Hamilton (1’16″173) e dimostrando una grande velocità. Alle sue spalle troviamo la Toro Rosso del britannico con passaporto ...

F1 – Test Barcellona - terminato il lavoro della 3ª mattinata : Leclerc strepitoso al Montmelò [TEMPI] : E’ un Charles Leclerc strepitoso quello che ha girato questa mattina a Barcellona nella terza giornata dei Test di F1 E’ terminata la terza mattinata di lavoro sul circuito del Montmelò per i piloti di F1 impegnati nell’ultima sessione di Test invernali in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. Dopo i problemi causati dall’incidente di ieri di Sebastian Vettel, la Ferrari ha ...

F1 – Test Barcellona - la Ferrari esce allo scoperto : svelate le cause dell’incidente di Vettel : Il team di Maranello ha svelato nella giornata di oggi cosa ha causato l’incidente di Vettel nella mattinata di ieri a Barcellona Una giornata di intenso lavoro, teso a capire le cause che hanno determinato l’incidente che ha visto protagonista Sebastian Vettel a Barcellona. AFP/LaPresse Il pilota tedesco ha perso il controllo della SF90 in curva 3, andando a sbattere violentemente contro le barriere senza poter far nulla per ...

F1 - Test Barcellona 2019 : la Ferrari spiega la causa dell’incidente occorso a Vettel. Rottura di un cerchione : Dopo una prima settimana che aveva anche in un certo senso illuso, con un’affidabilità perfetta ed una velocità piuttosto interessante, la Ferrari sta incontrando invece problemi a raffica nella seconda tranche di Test di F1 a Barcellona. Il Cavallino Rampante ieri ha perso quasi tutta la giornata a causa del grave incidente in cui è incappato Sebastian Vettel. “Mi sono sentito un passeggero, non potevo fare nulla per evitare ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton e Bottas contenti a metà : il britannico pone l’accento su alcuni problemi : I due piloti della Mercedes hanno commentato i progressi della W10, facendo luce su alcuni problemi incontrati nel corso dei Test Le novità introdotte dalla Mercedes in questa seconda sessione di Test a Barcellona stanno mostrando i frutti sperati, la W10 migliora a vista d’occhio soddisfacendo il palato esigente di Hamilton e Bottas. Nel Day-2 dei Test al Montmelò, i due piloti hanno percorso quasi 200 giri senza avere il benché ...