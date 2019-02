Ed Sheeran e Cherry Seaborn sarebbero già sposati | ma ci sarebbe un altro matrimonio in

news.mtv

(Di giovedì 28 febbraio 2019) ... non ce ne vogliano, visto che sisenza avvertirci! View this post on Instagram Who likes sport sports A post shared by Ed, @teddysphotos, on ...

vh1italia : Congratulazioni! A quanto pare, Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati davvero ?? Cerimonia in gran segreto lo… -