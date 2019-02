Claudia Gerini | il nuovo fidanzato è Fabio Borghese | lui è un principe

Claudia Gerini - il nuovo fidanzato è un principe. Ecco chi è : Claudia Gerini ritrova l’amore. Un “principe azzurro” di nome e di fatto: l’attrice romana è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna con Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli. Dalle foto rubate sembra proprio che tra i due la relazione sia ufficiale. Sono infatti stati sorpresi dai fotografi mentre lei si allontana dalla porta del palazzo romano in cui ...

Cast e personaggi di Suburra 2 - da Alessandro Borghi a Claudia Gerini gli attori raccontano la seconda stagione (video) : Cast e personaggi di Suburra 2 sono tornati su Netflix da venerdì 22 febbraio con un nuovo capitolo della lotta di potere per il controllo del territorio di Ostia ma anche del cuore della Capitale, del Campidoglio stesso, in una Roma sempre più oscura e decadente preda di interessi in conflitto, perlopiù illeciti. La seconda stagione è ambientata nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma, dopo tre mesi di quella ...

Claudia Gerini : "Noi donne possiamo parlare di calcio - compilare il bilancio di un’azienda e fare l’amore - pure in verticale" : Le parole pronunciate a "Quelli che il calcio" da Fulvio Collovati sul rapporto tra donne e calcio hanno sollevato un enorme polverone mediatico. "Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare", aveva detto in diretta l'ex calciatore.In ...

Lunghi applausi al Rendano per Claudia Gerini e il suo "Qualche estate fa" : Organizzato dalla società "L'AltroTeatro" guidata dal gruppo di operatori del mondo dello spettacolo locale: Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano. Sul palco del Teatro A. Rendano 19 ...

Com’è bello far l’amore - si ride con Claudia Gerini e Fabio De Luigi : ridere, sorridere e qualche volta prendere appunti: è l’obiettivo della prima visione Com’è bello far l’amore, in onda su Canale 5 alle 21,10 venerdì 9 febbraio. Fabio De Luigi, Claudia Gerini e Filippi Timi, ma anche Michele Foresta (il Mago Forest), insomma un cast da commedia perfetto. Per Mymovies il film merita un bel 1,94 su 5, per TvZap è una pellicola che si attesta su un sano 6, in fin dei conti si ride. La colonna ...

Claudia Gerini su Fox Life con 'Amore e altri rimedi' dall'11 marzo : Su FoxLife, esattamente sul canale 114 di Sky, dall'11 marzo 2019 sta per arrivare "Amore e altri rimedi", dove Claudia Gerini aiuterà delle coppie in crisi in modo da far ritrovare loro l'Amore e fargli risolvere tutti i problemi per tornare all'Amore di un tempo. La Gerini, ovviamente, non sarà sola in questa sfida, ma sarà affiancata da due esperti psicoterapeuti, Laura Duranti e Gianluca Franciosi, che saranno necessari anche per ...

