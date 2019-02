Venezia | ok alla tassa di sbarco | salvi nativi e tifosi organizzati

Venezia - sì definitivo alla tassa di sbarco : esclusi i 'nativi' e i tifosi : Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento, che sarà immediatamente operativo. Non dovranno pagare tutte le persone nate nella città lagunare (ma residenti anche altrove) e i sostenitori delle squadre in trasferta. Niente da fare invece per chi partecipa a battesimi e...

Scuola : docenti pagati dalla Regione - il Friuli Venezia Giulia anticipa tutti : La giunta stanzia due milioni per assumere insegnanti di sostegno, presidi e amministrativi. L'assessora Rosolen: "Un accordo storico"

A Venezia è Carnevale - il volo dell'Angelo dà il via alla festa : A Venezia è ufficialmente Carnevale. L'emozionante volo dell'Angelo apre i festeggiamenti in Piazza San Marco. Accolta nell'affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, è ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 500mila euro dalla Protezione Civile regionale : “Abbiamo disposto di trasferire 500mila euro dal fondo regionale di Protezione Civile a quello per la gestione delle emergenze in agricoltura, dando seguito a quanto stabilito nell’incontro di gennaio fra tutti gli assessori coinvolti nella gestione dell’emergenza causata dall’uragano Vaia, e confermando così la nostra piena attenzione verso il settore forestale colpito dal Maltempo“: lo rendono noto il ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 : Venezia accoglie Lucca per restare in testa - Schio alla prova San Martino di Lupari : Proseguirà domenica 24 febbraio con la 19a giornata la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Quando restano soltanto quattro partite al termine della stagione regolare, il principale motivo di interesse riguarda la composizione del tabellone playoff, nel quale entreranno dieci delle undici formazioni rimaste in gioco. Dopo l’abbandono di Napoli infatti, la Lega Basket femminile ha stabilito che non ci saranno retrocessioni nella stagione ...

Sono le 'Drammaturgie' le protagoniste del 47 esimo Festival Internazionale del Teatro alla Biennale di Venezia : Heiner Müller Manuela Infante , scrittrice di primo piano della scena sudamericana regista e direttrice del Teatro de Chile i cui spettacoli Sono stati presentati in Europa e negli Stati Uniti e i ...

Carnevale - regata delle Colombine e 'omaggio' alla pantegana : due giorni di festa a Venezia : Doppio spettacolo sull'acqua sabato 16 e domenica 17 febbraio per il Carnevale di Venezia 2019 con la festa sull'acqua lungo il rio di Cannaregio, fatto di giochi di luce, musica ed effetti speciali, ...

Salvo Veneziano aggredito alla Stazione centrale di Milano : "Ho avuto paura" (VIDEO) : Salvo Veneziano lo conosciamo tutti per essere stato l'anima ironica del primo storico Grande Fratello, ma nella vicenda in cui è stato coinvolto c'è poco da ridere. Tramite un video in diretta pubblicato sul suo profilo facebook l'imprenditore nel settore della ristorazione ha scelto di rivelare una disavventura che lo ha reso protagonista, suo malgrado.Salvo aveva in programma un appuntamento di lavoro con un regista alla Stazione ...

Venezia - Comitato No Grandi Navi : ‘Ecco perché il traffico deve necessariamente fermarsi oltre il Mose - fuori dalla Laguna’ : E se il Mose non bastasse a salvare Venezia dall’acqua alta a causa dell’innalzamento del livello del mare previsto nei prossimi decenni? E se anche le paratie mobili che vengono installate alle bocche di porto riuscissero a contenere le maree che periodicamente allagano il centro storico, quale effetto avrebbe il periodo sempre più lungo di chiusura degli accessi al mare, che potrebbe avvenire una volta al giorno, ...

Basket - Final Eight : Sassari che rimonta! Dal -20 alla semifinale - eliminata Venezia : FIRENZE - Venezia e Sassari scendono in campo al Mandela Forum per il terzo atto dei quarti di Finale delle Final Eight di Coppa Italia . La Reyer tocca il +20 nel secondo tempo, ma perde ...

Libri : Veneziani presenta 'Nostalgia degli Dei' alla Dante Alighieri : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Per la prima volta collegati in una compiuta visione del mondo, Marcello Veneziani propone in 'Nostalgia degli Dei' (Marsilio) i temi affrontati nell’arco di quarant’anni di studio e ricerca. Veneziani presenterà il volume domani alle 18 alla 'Dante Alighieri' (Galleria d

L'allarme : «Il Mediterraneo si alzerà di 1 metro : Napoli e Venezia a rischio» : A lanciare un nuovo allarme è l'Enea, che ha presentato i dati oggi a Roma nel corso di un convegno sul Mediterraneo e l'economia del mare organizzato insieme a Confcommercio per la firma di un ...

Navi da crociera a Venezia - Mit : fuori dalla laguna - Sky TG24 - : "Unità d'intenti" tra Governo e rappresentanti delle maggiori compagnie crocieristiche. Già da luglio scorso un algoritmo ha permesso di ridurre il passaggio di grandi Navi del 10-15%