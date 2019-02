Tria smentisce | No aumento Iva

Recessione - Confindus Tria : Agire subito| Conte : ripresa nel 2019 - anno bellissimo | Ipotesi Manovra bis - Conte smentisce : L'Associazione industriali chiede la riapertura dei cantieri, come primo volano per gli investimenti. Il governo smentisce che sarà necessario rimettere mano alla Manovra

L'Ue vede la manovra-bis - Tria smentisce : ... ha aggiunto precisando che 'non ci sono attualmente motivi per pensare a una manovra correttiva in base al fatto che c'è un rallentamento dell'economia'. Una replica alle dichiarazioni del ...