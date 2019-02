Simona Ventura parla dell' aggressione al figlio | Un miracolo averlo ancora qui con

Simona Ventura - il ritorno a Viale Mazzini : "Un nuovo percorso da vivere insieme" : Messe a tacere le voci che volevano The Voice of Italy 2019 definitivamente fuori dal palinsesto primaverile di Rai 2, Simona Ventura è volata da Milano a Roma per recarsi alla storica sede della Rai in Viale Mazzini in vista del futuro impegno professionale; un nuovo capitolo per la conduttrice piemontese, che torna in pianta stabile sulle reti pubbliche dopo anni di vagabondaggio fra le aziende.Immancabile la foto per Instagram davanti al ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto una ...

Simona Ventura a The Voice Of Italy : 'Grazie a Maria De Filippi' : Simona Ventura sarà protagonista della nuova edizione del programma The Voice Of Italy che torna portando nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. La conduttrice non ha nascosto la propria emozione in quanto torna in Rai dopo un periodo di assenza che l'ha vista al timone di trasmissioni della Mediaset. La Rai ha visto crescere la Ventura arrivata a condurre manifestazioni importanti, tra cui spicca il Festival di Sanremo nel 2004, ...

Stefano Bettarini : età - fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura : Stefano Bettarini: età, fidanzata e figli. Chi è l’ex di Simona Ventura Nato a Forlì il 6 febbraio 1972, Stefano Bettarini è stato un calciatore che ha a lungo militato nella massima serie italiana, vantando anche una presenza in Nazionale. Noto anche per la sua relazione con Simona Ventura dalla quale ha avuto due figli. Stefano Bettarini: carriera calcistica Esordisce in Serie A con il Cagliari nel settembre del 1996 dopo aver fatto ...

Simona Ventura : "The Voice inizia il 16 aprile. Morgan giudice? Magari" : "L’emozione si rinnova. Impossibile rimanere distaccati, fermi, dinanzi a un nuovo percorso. Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore. Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere torna a battere sul “2” e che domani…chissà?". Così Simona Ventura racconta al settimanale Chi l'effetto che la fa ritornare in Rai alla guida di un programma, The Voice of Italy, a distanza di 12 anni. La ...

Simona Ventura : chi porterà con lei a The Voice of Italy : The Voice: Simona Ventura svela chi vorrebbe in giuria Il 16 aprile Simona Ventura tornerà in tv proprio in casa Rai. La conduttrice di Bentivoglio, dopo una lunga esperienza su Canale5 in questi anni, tornerà su Rai2, la rete che è stata il suo regno, prima con Quelli che il calcio e poi con L’isola dei famosi. In primavera partirà la nuova edizione di The Voice of Italy e al timone del talent ci sarà proprio Simona Ventura. La ...

Simona Ventura a The Voice - tutte le novità : dalla giuria a Maria De Filippi : Simona Ventura torna in Rai alla conduzione di The Voice of Italy: “Grazie a Maria De Filippi” Tutto è pronto per il grande ritorno di Simona Ventura in Rai. Dopo la sua esperienza nelle reti Mediaset i fan di SuperSimo potranno seguirla a The Voice of Italy, programma che la vedrà condurre in prima serata. […] L'articolo Simona Ventura a The Voice, tutte le novità: dalla giuria a Maria De Filippi proviene da Gossip e Tv.

The Voice - scelti tre quarti dei giurati : la soffiata su Simona Ventura : The Voice, scelti tre giurati su quattro. L’indiscrezione sulla squadra guidata da Simona Ventura: Morgan sì, Sfera Ebbasta perde quota The Voice tornerà a breve ad allietare il pubblico di Rai 2 (il talent è dato in partenza da martedì 16 aprile) e le ultime indiscrezioni trapelate raccontano che Simona Ventura ha già scelto tre […] L'articolo The Voice, scelti tre quarti dei giurati: la soffiata su Simona Ventura proviene da Gossip ...

San Valentino 2019 : le dediche di Simona Ventura - Michelle Hunziker e Caterina Balivo : Anche le vip nostrane hanno scelto Instagram per festeggiare pubblicamente San Valentino 2019. A seguire, trovate una carrellata delle frasi più romantiche postate dalle nostre star nel giorno dedicato agli innamorati. Uomini e Donne: il San Valentino di Andrea Cerioli e Arianna e di Sossio e Ursula prosegui la letturaSan Valentino 2019: le dediche di Simona Ventura, Michelle Hunziker e ...

Simona Ventura : età - fidanzato e figli. La carriera in Rai : Simona Ventura: età, fidanzato e figli. La carriera in Rai carriera e vita privata di Simona Ventura Dopo anni tra Mediaset e Sky, Simona Ventura è pronta per tornare in Rai. Sarà un rientro in grande stile quello di Simona che a breve prenderà le redini del talent show The Voice of Italy 2019. È stato proprio Carlo Freccero, direttore di Rai 2, a volere fortemente la presentatrice al comando del programma che, negli ultimi anni, non ha ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi : la reazione della coppia : Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: il gossip non si ferma mai Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore, sono finiti (per loro scelta o meno) su tutti i giornali e i siti di gossip. Sono tra le coppie del momento più chiacchierate e, ovviamente, anche delle prede […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi assediati dai paparazzi: la reazione della coppia proviene da ...

Simona Ventura assediata dai paparazzi : la sua reazione in un video : “PaparaSSi ne abbiamo?!?” scrive ironica la conduttrice a corredo del filmato che riprende i tanti fotografi attorno a lei...

Simona Ventura - messaggio per Mahmood : “Questa è la tua rivincita” : Dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, Simona Ventura ha pubblicato un tenero messaggio su Instagram. Pochi lo sanno, ma nel 2012 il rapper italo-egiziano prese parte al talent X Factor. Nel corso della sesta edizione dello show entrò nel team di Simona Ventura, ma venne eliminato nel corso della terza puntata. Super Simo però non l’ha mai dimenticato e vederlo sul palco dell’Ariston è stata una grande soddisfazione per ...

MAHMOOD - 'SOLDI'/ Ha vinto Sanremo 2019 - Simona Ventura : "Da qui parte la tua rivincita!" : MAHMOOD è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 con il brano 'SOLDI': 'Allucinante, non ci credo!'