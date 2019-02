Sanità | Lancet | la Brexit con “no deal” è lo scenario peggiore

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Mentre si avvicina il termine del 29 marzo per l’uscita dall’Ue, il futuro del Regno Unito appare più incerto che mai. I negoziati con l’Unione europea hanno raggiunto un punto morto e, mentre si prospetta un ‘no deal‘, si torna a parlare di un nuovo referendum. Ma se l’uscita dall’Ue senza accordo “sembra una realtà sempre più tangibile“, questo sarebbe loper labritannica. E’ quanto si legge in una valutazione degli effetti dellasul National Health Service, pubblicata su ‘The‘. Tutto sommato – è la riflessione – con la“non ci sono buone notizie per il Nhs o per la salute” dei cittadini. In tutti gli scenari la carenza di operatori sanitari è inevitabile, l’assistenza per i cittadini britannici che vivono nell’Ue è incerta e ...

