Recensione | “Alita | Angelo della battaglia” al cinema una donna cyborg firmata Robert

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) James Cameron, una volta finito Titanic, già aveva in mente di realizzare un lungometraggio live action del fumetto giapponese “Alita,battaglia“. Ma la produzione del film fin da subito una produzione travagliata e ci mise praticamente 20 anni a venire alla luce, quasi come il Don Quixote di Terry Gilliam. Sfortunatamente James Cameron, a causa del suo enorme impegno verso i seguiti di Avatar, una volta messo in atto il progetto non fu disponibile per prendere le rediniregia che fu quindi affidata aRodriguez, con il suo benestare.Il film racconta le gesta di Alita unche viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido. Senza alcun ricordosua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle ...

