Per l' automobile non sarà un anno bellissimo grazie ai prelievi dimaieschi

ilfoglio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Roma . "Un miracolo questo governo l'ha fatto: sull' ecotassa ci ha messi tutti d'accordo, produttori, rivenditori e clienti è l'ennesima misura vessatoria. Eppure il primo partito in Italia è quello ...

Cronacaemotori : Il mondo racing visto da noi. Leggi la news. Per approfondire: - maurolea159 : @the__Bocs @DanBeraudo consiglio a @martini_stefano di iniziare a cercare il posto per l'automobile - gazzettadilucca : #Sport 14° Premio Rally Automobile Club Lucca: 16 appuntamenti per eleggere i campioni 2019 -