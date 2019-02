Mimmo Lucano | confermato il divieto di dimora ma solo per il favoreggiamento

Sea Watch - Mimmo Lucano stronca il Pd : 'Sulla nave gli stessi del decreto Minniti-Orlando' : Attorno alla questione Sea Watch, in Italia, si è levato un dibattito molto acceso. Ci sono stati anche gesti concreti, come esponenti dell'opposizione che hanno inteso manifestare la propria vicinanza ai migranti raggiungendo addirittura la nave Sea Watch a largo delle coste siciliane e salendo a bordo della stessa. Una presa di posizione criticata aspramente dagli esponenti del governo giallo-verde, ma che, a sorpresa, trova una vera e propria ...

Mimmo Lucano : "Chi ci governa è come Pinochet" : di Cristiano Camera 'Chi ci governa dovrà rispondere di crimini contro l'umanità: è come Pinochet perché passa sulla pelle degli esseri umani'. Lo ha affermato Mimmo Lucano, intervenuto alla chiusura ...

Mimmo Lucano e Matteo Salvini - c’è differenza tra disobbedienza civile e spregio del diritto : Il sindaco di un piccolo paese della Calabria è indagato per aver disobbedito alla legge. Gli stessi inquirenti affermano che il sindaco non ha agito per interessi personali. Se ha infranto la legge (sarà il tribunale a deciderlo) lo ha fatto spinto da motivi umanitari, accoglienza, solidarietà. Ha già scontato un periodo di arresti domiciliari. Gli è tuttora vietato risiedere nel proprio Comune. E soprattutto l’efficiente e splendido ...

Migranti - la provocazione di Mimmo Lucano : 'Anche i trafficanti di schiavi sono vittime' : Con un'intervista all'agenzia di stampa Adnkronos l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano si inserisce in maniera clamorosa e provocatoria nel dibattito sull'accoglienza dei Migranti riapertosi dopo i tragici naufragi di questo fine settimana, che hanno provocato la morte di circa 117 persone, a largo della Libia. Il politico è stato contattato per commentare la conferma del divieto di dimora nella sua città da parte del Gip del tribunale di Locri, ...

"Personaggio mio malgrado - potrei candidarmi alle Europee". Parla Mimmo Lucano : "Mi hanno fatto diventare, mio malgrado, un personaggio politico. Ho tanta gente che mi segue, potrei anche vincere se dovessi decidere di candidarmi alle prossime elezioni europee". A poche ore dalla conferma del divieto di dimora a Riace per l'operazione Xenia, il sindaco, sospeso, Mimmo Lucano, apre all'ipotesi di una candidatura alle prossime elezioni europee. Presto un incontro con De Magistris "La mia idea è di non farlo, anche per ...

Mimmo Lucano non può stare a Riace - gip conferma il divieto di dimora - : Il giudice per le indagini preliminari di Locri ha confermato il provvedimento cautelare, rigettando l'istanza di revoca presentata dai difensori di Lucano. "Ci sono rimasto male, ma non serbo rancore"...

Mimmo Lucano - confermato il divieto di dimora : Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, non potrà ancora tornare nel suo paese. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Locri che ha confermato il divieto di dimora dopo l'indagine sul sistema di accoglienza dei migranti per cui Lucano è indagato.Confermata anche la misura dell'obbligo di firma per un'altra indagata, la donna etiope Lemlem Tesfahun, considerata la compagna di Lucano.La notizia, resa nota con ...

Migranti - la disobbedienza di Orlando e De Magistris non è come quella di Mimmo Lucano : di Andrea Taffi La disobbedienza di alcuni sindaci (con in testa Leoluca Orlando e Luigi de Magistris) mi fa venire in mente quella di Mimmo Lucano, sindaco di Riace. E questo pensiero è dettato sia dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta della dissidenza verso una legge ritenuta ingiusta sia perché la disobbedienza è generata dal rispetto dei Migranti e dei loro diritti sociali calpestati sia, infine, dalla circostanza che il dissenso ...

Mimmo Lucano : ''L'odio per i migranti? È solo la punta dell'iceberg di un Paese alla deriva'' : Quella è la mia proposta politica. Ma può bastare una manciata di sindaci a cambiare le cose? Basta dire "non ci sto"? Questa protesta deve dilatarsi, perché il numero dei sindaci che hanno aderito ...