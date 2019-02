Silvio Berlusconi - il piano per far tornare Matteo Salvini nel centrodestra : Un mix di critiche e lusinghe. O "una guerra a bassa intensità" come la descrive il Corsera. E' la strategia che Silvio Berlusconi ha varato per indurre l'alleato leghista a fare ritorno nel centrodestra. Sia per incrinare l'asse col Movimento 5 Stelle, sia per saldare l'asse di Forza Italia con i m

Matteo Salvini - parla il capogruppo della Lega Riccardo Molinari : "Per quali motivi sta ancora con Di Maio" : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma non vuole indebolirsi troppo agli occhi dei suoi elettori per assecondare i veti grillini su provve

Matteo Salvini all'incasso sulle autonomie : "Qual è il punto sulle autonomie? È molto semplice: noi siamo favorevoli, i 5 stelle contrari". La mette giù secca un leghista di rango mentre prende una boccata d'aria nel cortile della Camera. Aria assai frizzantina. Perché a due chilometri di distanza, al Viminale, Matteo Salvini ha riunito in una specie di consiglio di guerra i governatori lombardo e veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e la ministra degli Affari ...

Matteo Salvini - Ignazio La Russa : "Il suo sogno egemonico sul centrodestra sta svanendo" : Non c'è solo la "sindrome del contagio", ossia il timore che l'impopolarità dei grillini possa finire per intaccare anche i loro consensi, ad agitare le notti e le giornate dei leghisti, Matteo Salvini in primis. Secondo Ignazio La Russa, storico leader della destra prima con An e ora con Fratelli d

"Signor Giuseppe? Sono Matteo Salvini" - il leader leghista chiama il marito di una fan : Bagno di folla per Matteo Salvini a Cagliari dove il vicepremier ha incontrato il neo governatore sardo, Christian Solinas. Selfie e autografi per il ministro dell'Interno che ha anche telefonato al ...

Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Vi hanno già mollato' : La gelata sull'economia che scatena il popolo delle partite Iva si va ad aggiungere al rinvio dell'autonomia. Insomma, rischia di trascinare la Lega nella profezia di Umberto Bossi: 'Se si prendono ...

Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Vi hanno già mollato" : "Vi hanno già abbandonato", "così non si può andare avanti. Voi pensate che il problema è la Tav. Certamente lo è, ma non il solo. E' tutto bloccato, fermo", sbotta Giovanni Tria dopo il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo un ret

Cagliari - Matteo Salvini contestato da un macellaio sardo : “Fascista di m….” : Contestazione per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Cagliari, nel mercato di San Benedetto. Un macellaio del mercato gli ha urlato: "Fascista di merda, mi fai schifo". E ha poi richiamato la figura di Emilio Lussu, fondatore del Partito sardo d'azione, con cui ora la Lega è alleata nell'isola.Continua a leggere

Matteo Salvini devasta il presidente dell'Anm : 'Candidati con la sinistra e fatti eleggere' : ... leggere le parole del presidente dell'Anm, che sicuramente rappresentano una parte di quei pochissimi magistrati di sinistra che fanno più politica che giustizia, sentire che oggi il presidente dell'...

Matteo Salvini devasta il presidente dell'Anm : "Candidati con la sinistra e fatti eleggere" : "Candidati alle elezioni e fatti eleggere con la sinistra". Matteo Salvini prende di mira Francesco Minisci, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, che ha chiesto al Parlamento di respingere la legge sulla legittima difesa fortemente voluta dalla Lega e dal ministro degli Interni. "Perme

Domenico De Masi : "Il Movimento 5 stelle deve mollare Matteo Salvini" : "Da quando c'è il governo gialloverde, la Lega ha guadagnato un punto al mese nei sondaggi, mentre il M5S ha perso altrettanto". Un dato incontrovertibile, scrive Domenico De Masi su Il Fatto quotidiano, "Matteo Salvini è come un leone che lentamente si sta divorando la gazzella, l'ha catturata e ad

Ignazio Corrao - parla il grillino : "Matteo Salvini non ci preoccupa - rischia di scoppiare come Matteo Renzi" : "Dobbiamo allearci solo con chi fa le nostre stesse battaglie, comitati già presenti da tempo sul territorio, persone fidate e pulite". E "sul tavolo" c'è anche la possibilità di presentare altre liste d'appoggio composte sempre da attivisti, ma con un simbolo diverso". Ignazio Corrao, già capogrupp

La sfida di Carlo Calenda a Matteo Salvini : Chi l'ha detto che solo i sovranisti, quelli originali, i nostri al massimo mangiano nutella, fanno il bagno nell'acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista pic.twitter.com/a0wxlrNek2 " Carlo Calenda, @...

Silvio Berlusconi - lo sfogo al telefono : "Matteo Salvini come Alfano - non ha capito che..." : "Mai più con il centrodestra". Matteo Salvini ha scatenato una guerra con Forza Italia, forse senza ritorno. E Repubblica ci sguazza. Un retroscena del quotidiano diretto da pochi giorni da Carlo Verdelli riferisce di una telefonata-sfogo di Silvio Berlusconi da Arcore: "Matteo inizia a ricordarmi A