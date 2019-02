Maltempo | Zaia | “Il Governo stanzia 755 milioni per il Veneto in un triennio”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il presidente del, Luca, rende noto che oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha informato che ilhato 755.912.355,61 euro per il triennio 2019-2021 per ildello scorso fine ottobre., nella sua qualita’ di Commissario Delegato, ha ricevuto comunicazione che, per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regionea partire da ottobre 201, ilricevera’ 232.588.417,11 per il 2019, 261.661.969,25 euro per il 2020, 261.661.969,25 per il 2021.“Ringrazio il– sottolinea– per aver manifestato sensibilita’ e agito con tempestivita’ perre le risorse necessarie alla rinascita dei nostri territori, in particolare quelli del bellunese, cosi’ profondamente colpiti dalla furia ...

