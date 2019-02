Lo “tsunami” di ghiaccio si riversa fuori dal lago e invade le strade | le immagini

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ci troviamo in Canada, sulle rive delErie, uno dei cinque Grandi Laghi dell’America settentrionale. A causa del fortissimo vento, ilin superficie viene spinto contro contro il litorale, superando i muri di protezione e finendo lungo le. In via precauzionale, le autorità di Hoover Beach hanno chiesto ai residenti di allontanarsi dalle proprie case. In passato, nei pressi delManitoba, il muro diraggiunse i nove metri di altezza e distrusse alcune case.Video YoutubeL'articolo Lo “tsunami” disidalle: leimpressionanti riprese da un passante proviene da Il Fatto Quotidiano.

