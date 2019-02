Livorno | favorivano illegalmente il gruppo Grimaldi | interdetti i vertici dell’autorità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)ilprovocando danni milionari per l’erario e interferendo con la libera concorrenza. Oggi sono statiper un anno idi sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale: dopo questa decisione, il ministero dei Trasporti ha disposto l’immediata individuazione di un commissario straordinario per il porto di, uno dei 10 più grandi del Mediterraneo. Secondo le accuse della procura, e le indagini della Guardia di Finanza, il porto sarebbe stato gestito nella illegalità per parecchi anni. Nel mirino degli investigatori le banchine per la movimentazione delle navi in viaggio per la Sardegna, Sicilia, Tunisia e Spagna: sarebbero state affidate alla compagniasenza rispettare a pieno le necessarie procedure a evidenza pubblica. In sostanza- e per ben 28 volte – le banchine sarebbero state assegnate ...

