Governo | Di Maio | ' Lega? Il suo peso è un terzo | il nostro due terzi'

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel Governo : 'Ora basta propaganda'. La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per il Nord. E su cui il Carroccio, nonostante ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel Governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Fiducia nel Governo : Salvini primo - Di Maio crolla : ... per ogni cittadino, è determinata dall'azione della politica per rendere effettiva la scelta sul cosa fare e la relativa libera felicità. Per ora sono stati gli elettori a creare la serenità e la ...

Governo - vertice tra Conte - Di Maio Salvini e Tria a Palazzo Chigi : Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. S i discuterà di diversi dossier, a partire da nomine come quelle al vertice dell'Inps e di Bankitalia. M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per ...

##Di Maio : Governo dura cinque anni - non ci sarà manovra bis : ... la stabilità del paese è legata alla realizzazione del contratto tra M5s e Lega, contratto che va rispettato anche se qualche ministro, come ieri quello dell'Economia, Giovanni Tria, esprime ...

Di Maio : Governo dura cinque anni - non ci sarà manovra bis - : ... la stabilità del paese è legata alla realizzazione del contratto tra M5s e Lega, contratto che va rispettato anche se qualche ministro, come ieri quello dell'Economia, Giovanni Tria, esprime ...

Governo - Di Maio : Tria in discussione? Ci mancherebbe altro : Così Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5Stelle, parlando durante una conferenza stampa alla Camera, in merito alle voci sull'attrito tra il vicepremier e il ministro dell'economia, Giovanni ...

Di Maio : il voto regionale non ha alcun impatto sul Governo. Parte la riorganizzazione del M5S : Le elezioni ci saranno nel 2023", ha detto il capo politico del M5S riferendosi alle posizioni sulla Tav del titolare dell'Economia. "Due su 330 contro me, non hanno problema rielezione" "Quelle due ...

M5s - Di Maio : “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” : “Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul Governo e sulla vita interna del Movimento”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, alla luce del risultato alle elezioni amministrative in Sardegna. L'articolo M5s, Di Maio: “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Regionali Sardegna : Di Maio : 'Nessun impatto sul Governo e su M5s' : "Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Non mi ...

Luigi Di Maio : "Le amministrative non toccano né il Governo né la vita del Movimento" : "Non si canti la morte del cigno". Luigi di Maio rassicura la tenuta di governo in seguito alla sconfitta nelle elezioni Regionali in Sardegna: "Penso che le elezioni amministrative non abbiano impatto sulla vita del movimento a livello nazionale, non si può affrontare così le elezioni. Il Movimento è vivo e vegeto e combatte più forti di prima. Non mi arrendo all'idea che si paragoni il risultato delle politiche con ...

Tria su Tav : 'Nessuno investirà in Italia se Governo cambia patti'. Furia di Di Maio - medita siluramento : Tensioni tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e l'ala M5S del governo Conte, indispettita dalle sue dichiatazioni:

Elezioni Sardegna - Di Maio : per il Governo non cambia nulla : L'articolo Elezioni Sardegna, Di Maio: per il governo non cambia nulla proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Sardegna - Di Maio : confronti inutili - per Governo non cambia nulla : Roma, 25 feb., askanews, - 'Noi siamo positivi perché in questo momento, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali': è questo il primo commento ...