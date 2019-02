Di Maio | M5S pesa per due terzi nel governo

blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)La leadership di Luigi Dinel Movimento 5 Stelle è stata messa in discussione a più riprese da una parte dei parlamentari pentastellati e le due sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna hanno spinto il vicepremier ad ipotizzare una riorganizzazione di M5S, senza però mettere in dubbio la propria posizione di guida. Anzi, giusto ieri, nel corso di una conferenza stampa, aveva confermato di voler restare ben saldo a quella carica per i prossimi quattro anni, o almeno finché ilreggerà.Oggi, mentre il MoVimento deve fare i conti col caso di Giulia Sarti, Diha dimostrato di non essere così a contatto con la realtà. A margine di un incontro con Confartigianato, il vicepremier ha fornito una propria visione delLega-M5S che cozza in maniera evidente con quanto vediamo accadere ormai da mesi:Il peso è duedel MoVimento 5 Stelle e un terzo della Lega. ...

