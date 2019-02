Anima | cresce l' utile netto nel 2018

finanza.lastampa

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Holding resiste alla difficile situazione che sta attraversando il settore del risparmio gestito, archiviando ilcon risultati in aumento rispetto all'anno precedente. La raccolta netta del ...

giuseppescavo4 : RT @MonsDiBruno: Il corpo per questo dovrà essere sempre governato dallo spirito, portato nella pienezza di ogni virtù. Ma questo mai sarà… - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Il corpo per questo dovrà essere sempre governato dallo spirito, portato nella pienezza di ogni virtù. Ma questo mai sarà… - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Il corpo per questo dovrà essere sempre governato dallo spirito, portato nella pienezza di ogni virtù. Ma questo mai sarà… -